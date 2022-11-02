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Internetradio

TAR8805/10

3.5

| (61) Anmeldelser

Mere at holde af

Uanset hvad du holder af, kan du nemt finde det på denne Philips-internetradio. Ud over internet, DAB+ og FM-indstilling får du også Spotify Connect-kompatibilitet og Bluetooth-streaming. Oplad din mobil på den trådløse Qi-ladestation.

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Mere at holde af

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • med trådløs telefonoplader

Trådløs Qi-opladningsmåtte. USB-port

Trådløs Qi-opladningsmåtte. USB-port

En trådløs Qi-ladestation er placeret oven på radioen. Til ældre telefonmodeller er der en USB-opladerport. Der er et stort, tydeligt digitalt display, og kontrolknapperne er placeret på frontpanelet.

Spotify Connect. Brug din mobilenhed som fjernbetjening til Spotify

Spotify Connect. Brug din mobilenhed som fjernbetjening til Spotify

Streamer du fra Spotify? Denne Bluetooth-internetradio er kompatibel med Spotify Connect. Brug din mobilenhed som fjernbetjening, mens radioen streamer Spotifys bedste kvalitetssignal direkte fra Spotifys servere. Du kan også streame fra andre musiktjenester via din mobilenhed.

To alarmer og sleep-timer

Takket være sleep-timeren kan du trygt overgive dig til søvnen, mens din foretrukne radiostation spiller i baggrunden. Med funktionen til dobbeltalarm kan du indstille to forskellige alarmer. Det er perfekt, hvis du har en tendens til at sove fra den første alarm.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

61

Anmeldelser

02/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

The product is intuitive and easy to use.

It's has digital interface with physical knowledge to navigate and choose services, functions and features such as DAB, Bluetooth connectivity and Internet Radio. The product is lovely to look at, very stylish design and presentation. This product is of good size and weight, ideal to place on small shelf. Suitable for all rooms. Definable good value for the monies spent.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR8805 Internet Radio

Dato for brug 2021-10-02

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR8805 Internet Radio

Dato for brug 2021-10-02

16/08/2026

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Das Radio funktioniert ganz gut. Der Wecker könnte länger an bleiben wenn er auf Internetradio steht. Bei mir bleibt er nur 15 Minuten an, danach schaltet er ab, das ist etwas kurz. Manchmal hätte ich gern eine Fernbedienung

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR8805 Internetradio

Dato for brug 2026-08-16

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR8805 Internetradio

Dato for brug 2026-08-16

25/03/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Super Radiowecker für den Nachttisch

Wird auf dem Nachttisch genutzt. Handy kann über Nacht laden. Man wird mit dem Internetradio geweckt. Einfach praktisch. Auch der Klang ist echt super.

Fordele

QI-Laden, Spotify-Unterstützung, Ansteigende Weckerlautstärke

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR8805 Internetradio

Dato for brug 2020-02-25

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR8805 Internetradio

Dato for brug 2020-02-25

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