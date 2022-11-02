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TAR8805/10
Mere at holde af
Uanset hvad du holder af, kan du nemt finde det på denne Philips-internetradio. Ud over internet, DAB+ og FM-indstilling får du også Spotify Connect-kompatibilitet og Bluetooth-streaming. Oplad din mobil på den trådløse Qi-ladestation.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
med trådløs telefonoplader
En trådløs Qi-ladestation er placeret oven på radioen. Til ældre telefonmodeller er der en USB-opladerport. Der er et stort, tydeligt digitalt display, og kontrolknapperne er placeret på frontpanelet.
Streamer du fra Spotify? Denne Bluetooth-internetradio er kompatibel med Spotify Connect. Brug din mobilenhed som fjernbetjening, mens radioen streamer Spotifys bedste kvalitetssignal direkte fra Spotifys servere. Du kan også streame fra andre musiktjenester via din mobilenhed.
Takket være sleep-timeren kan du trygt overgive dig til søvnen, mens din foretrukne radiostation spiller i baggrunden. Med funktionen til dobbeltalarm kan du indstille to forskellige alarmer. Det er perfekt, hvis du har en tendens til at sove fra den første alarm.
3.5
ud af 5
61
Anmeldelser
S_Myles_22
02/11/2022
United Kingdom
Bekræftet køber
The product is intuitive and easy to use.
It's has digital interface with physical knowledge to navigate and choose services, functions and features such as DAB, Bluetooth connectivity and Internet Radio. The product is lovely to look at, very stylish design and presentation. This product is of good size and weight, ideal to place on small shelf. Suitable for all rooms. Definable good value for the monies spent.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR8805 Internet Radio
Dato for brug 2021-10-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR8805 Internet Radio
Dato for brug 2021-10-02
Chilali
16/08/2026
Deutschland
Bekræftet køber
Das Radio funktioniert ganz gut. Der Wecker könnte länger an bleiben wenn er auf Internetradio steht. Bei mir bleibt er nur 15 Minuten an, danach schaltet er ab, das ist etwas kurz. Manchmal hätte ich gern eine Fernbedienung
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR8805 Internetradio
Dato for brug 2026-08-16
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR8805 Internetradio
Dato for brug 2026-08-16
EMIN3M
25/03/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Super Radiowecker für den Nachttisch
Wird auf dem Nachttisch genutzt. Handy kann über Nacht laden. Man wird mit dem Internetradio geweckt. Einfach praktisch. Auch der Klang ist echt super.
Fordele
QI-Laden, Spotify-Unterstützung, Ansteigende Weckerlautstärke
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR8805 Internetradio
Dato for brug 2020-02-25
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR8805 Internetradio
Dato for brug 2020-02-25