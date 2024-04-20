Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
TAS1505B/00
Fest i lommen
Start en fest i lommen med Bluetooth-højttaleren, der er lille nok til at hænge om håndleddet! Denne lille højttaler er helt vandtæt og giver dig overraskende kraftfuld lyd i forhold til størrelsen.
Bluetooth®
2,5 W udgangseffekt
8 timers spilletid
IPX7-vandtæt
Denne bærbare Bluetooth-højttaler er IPX7-klassificeret - hvilket betyder, at den kan modstå fuldstændig nedsænkning i vand i op til 1 m dybde i op til 30 minutter. Du kan feste i brusebadet, ved poolen eller endda i poolen! Den trådløse rækkevidde er 20 m.
Lyden forbliver klar, selv når du spiller højt, og en passiv membran forstærker bassen. Du får 8 timers spilletid, og en fuld opladning tager 2,5 timer. Bluetooth-forbindelsen er stabil, og det er nemt at parre.
Vær altid dig selv. Denne lille Bluetooth-højttaler fås i flere forskellige farvesammensætninger, så du kan vise din stil. Den matchende bærerem gør det nemt at have højttaleren med dig, uanset hvor du er.
1.0
ud af 5
2
Anmeldelser
O.Fogg
20/04/2024
Deutschland
Keine Lautstärke Regelung
Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.
Fordele
Klein, handlich, preisgünstig
Ulemper
Keine Lautstärkeregelung
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Dato for brug 2024-03-20
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Dato for brug 2024-03-20
lharip
18/07/2021
Deutschland
Sound is very good
i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting
Ulemper
connection problem
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS1505B Wireless speaker
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS1505B Wireless speaker