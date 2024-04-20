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Trådløs højttaler

TAS1505B/00

1

| (2) Anmeldelser

Fest i lommen

Start en fest i lommen med Bluetooth-højttaleren, der er lille nok til at hænge om håndleddet! Denne lille højttaler er helt vandtæt og giver dig overraskende kraftfuld lyd i forhold til størrelsen.

Se alle fordele

Fest i lommen

  • Bluetooth®

  • 2,5 W udgangseffekt

  • 8 timers spilletid

  • IPX7-vandtæt

Robust og IPX7-vandtæt

Denne bærbare Bluetooth-højttaler er IPX7-klassificeret - hvilket betyder, at den kan modstå fuldstændig nedsænkning i vand i op til 1 m dybde i op til 30 minutter. Du kan feste i brusebadet, ved poolen eller endda i poolen! Den trådløse rækkevidde er 20 m.

8 timers spilletid. 2,5 timers opladningstid

Lyden forbliver klar, selv når du spiller højt, og en passiv membran forstærker bassen. Du får 8 timers spilletid, og en fuld opladning tager 2,5 timer. Bluetooth-forbindelsen er stabil, og det er nemt at parre.

Vælg din farvesammensætning. Vis din stil

Vær altid dig selv. Denne lille Bluetooth-højttaler fås i flere forskellige farvesammensætninger, så du kan vise din stil. Den matchende bærerem gør det nemt at have højttaleren med dig, uanset hvor du er.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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1.0

ud af 5

2

Anmeldelser

5
4
3
2

20/04/2024

Deutschland

Deutschland

Keine Lautstärke Regelung

Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.

Fordele

Klein, handlich, preisgünstig

Ulemper

Keine Lautstärkeregelung

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Dato for brug 2024-03-20

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Dato for brug 2024-03-20

18/07/2021

Deutschland

Deutschland

Sound is very good

i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting

Ulemper

connection problem

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS1505B Wireless speaker

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS1505B Wireless speaker

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.