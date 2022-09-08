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TAS1509BK/00
Hør din musik ordentligt, uanset hvor du er
Tag din musik med dig overalt med denne fantastiske Bluetooth-højttaler. En passiv basenhed leverer kraftfuld bas, og IPX7-klassificeringen betyder, at højttaleren uden problemer kan nedsænkes i vand i 30 minutter. Besvar håndfri opkald, uanset hvor du er.
Passiv basenhed. Kraftfuld bas
Par to højttalere for at få stereolyd
5W RMS-udgangseffekt
IPX7-vandtæt
Denne fantastiske lille højttaler leverer en utrolig fyldig og kraftfuld bas. Tag musikken med dig, og hør den klart og tydeligt i haven, på en gåtur eller på stranden. Perfekt at tage med, uanset hvad du har planlagt.
Har du lyst til en endnu fyldigere lyd? Du kan nemt forbinde to identiske højttalere og få fantastisk stereolyd. Hør din musik, sådan som den er beregnet til at blive hørt. Selv når du er på farten, går du ikke glip af en eneste tone eller et eneste ord.
Denne geniale lille højttaler er klar til lidt af hvert. Uanset om du bliver fanget i regnen, får sved på panden eller endda hopper ud fra en båd, betyder IPX7-vandtæthedsklassificeringen, at højttaleren kan nedsænkes i vand i op til 30 minutter uden problemer.
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