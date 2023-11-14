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Udgået

Trådløs højttaler

TAS4405N/00

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Syng højt

Lad dem indtage scenen med den farverige Bluetooth-højttaler, der har en trådløs mikrofon! Fra sange til historier til oplæg i klassen – med optagelse med ét tryk kan børn nemt lave deres egne lydspor. Du får klar lyd og 6 timers spilletid.

Se alle fordele

Syng højt

  • Trådløs mikrofon med 5 m rækkevidde

  • smart Bluetooth-parring

  • 6 timers spilletid

  • 105 x 105 x 38 mm

Syng det. Sig det. Elsk det!

Syng det. Sig det. Elsk det!

Denne bærbare Bluetooth-højttaler er udstyret med en trådløs mikrofon. Børn kan synge til deres musik, fortælle historier eller endda opføre deres filmscener sammen med deres venner! Uanset hvad de vælger at optræde med, gør optagelse med et enkelt tryk det nemt for dem at optage deres optræden på et microSD-kort.

Leg på den nemme måde

Leg på den nemme måde

Du får 6 timers spilletid, og en fuld opladning tager 2,5 timer. Opladning sker via mikro-USB. Fem tydeligt mærkede knapper gør det nemt for børn at afspille, sætte på pause, styre lydstyrken, skifte kilde og optage.

Smart Bluetooth-parring

Smart Bluetooth-parring

Et langt tryk på afspil/pause-knappen gør denne trådløse Bluetooth-højttaler klar til parring. Når den er parret, husker højttaleren den sidste enhed, den blev parret med. Højttalerens trådløse rækkevidde er 10 m.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
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14/11/2023

België

België

Enceinte sans fil Philips pour les enfants

Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!

Fordele

Permet de travailler son élocution

Ulemper

Difficile à trouver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS4405N Enceinte sans fil

Dato for brug 2023-10-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS4405N Enceinte sans fil

Dato for brug 2023-10-14

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