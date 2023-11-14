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Udgået
Syng højt
Lad dem indtage scenen med den farverige Bluetooth-højttaler, der har en trådløs mikrofon! Fra sange til historier til oplæg i klassen – med optagelse med ét tryk kan børn nemt lave deres egne lydspor. Du får klar lyd og 6 timers spilletid.
Trådløs mikrofon med 5 m rækkevidde
smart Bluetooth-parring
6 timers spilletid
105 x 105 x 38 mm
Denne bærbare Bluetooth-højttaler er udstyret med en trådløs mikrofon. Børn kan synge til deres musik, fortælle historier eller endda opføre deres filmscener sammen med deres venner! Uanset hvad de vælger at optræde med, gør optagelse med et enkelt tryk det nemt for dem at optage deres optræden på et microSD-kort.
Du får 6 timers spilletid, og en fuld opladning tager 2,5 timer. Opladning sker via mikro-USB. Fem tydeligt mærkede knapper gør det nemt for børn at afspille, sætte på pause, styre lydstyrken, skifte kilde og optage.
Et langt tryk på afspil/pause-knappen gør denne trådløse Bluetooth-højttaler klar til parring. Når den er parret, husker højttaleren den sidste enhed, den blev parret med. Højttalerens trådløse rækkevidde er 10 m.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Vip740624
14/11/2023
België
Enceinte sans fil Philips pour les enfants
Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!
Fordele
Permet de travailler son élocution
Ulemper
Difficile à trouver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS4405N Enceinte sans fil
Dato for brug 2023-10-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS4405N Enceinte sans fil
Dato for brug 2023-10-14