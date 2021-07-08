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Udgået

Trådløs højttaler

TAS5505/00

4

| (4) Anmeldelser

1 pris

Slap af med stil

Slap af med Bluetooth-højttaleren, der passer til enhver indretning. Du får 12 timers spilletid og fyldig lyd med varm bas. Højttalermaterialet i uldblanding giver et sofistikeret touch, og den indbyggede mikrofon giver dig mulighed for at besvare håndfri opkald.

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Slap af med stil

  • Bluetooth®

  • 20 W udgangseffekt

  • 12 timers spilletid

Form og funktion i perfekt harmoni

Form og funktion i perfekt harmoni

Denne højttaler ser flot ud, uanset hvor du placerer den. Prægede knapper giver dig mulighed for at styre afspilning, Bluetooth og meget mere. Den indbyggede mikrofon giver dig mulighed for at besvare opkald håndfrit, og du kan føre en bærestrop gennem højttalerens remhul.

12 timers spilletid. 3,5 times opladningstid

12 timers spilletid. 3,5 times opladningstid

Gå let og elegant fra arbejdssession til middagsselskab. Du får 12 timers spilletid på en enkelt opladning, og den trådløse rækkevidde er 20 m. Opladning af højttaleren tager 3,5 time via det medfølgende USB-C-kabel.

Kvadrat-højttalerstof. Designet til at lade lyden slippe igennem

Denne højttaler er dækket af et førsteklasses højttalerstof, der er fremstillet af den eksklusive producent Kvadrat. Den smukke uldblanding er akustisk transparent, så lyden kan strømme frit fra højttaleren og ud i rummet.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Billede af AWARD-1679621

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

4

Anmeldelser

4
3
2

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Perfektes Produkt Satter Sound

Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK

Fordele

wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet

Ulemper

wenn es was kostet :-)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Dato for brug 2020-06-08

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Dato for brug 2020-06-08

14/08/2024

Nederland

Nederland

perfecte speakers

2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.

Fordele

Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.

Ulemper

Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS5505 Draadloze luidspreker

Dato for brug 2023-08-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS5505 Draadloze luidspreker

Dato for brug 2023-08-14

05/04/2023

Nederland

Nederland

geweldig speaker!

Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!

Fordele

mooie geluid, makkelijk te verbinden

Ulemper

geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS5505 Draadloze luidspreker

Dato for brug 2023-03-05

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS5505 Draadloze luidspreker

Dato for brug 2023-03-05

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. IPX7-klassificeringen betyder, at den interne højttalerdriver kan nedsænkes i vand i op til 30 minutter ved en dybde på op til 1 m. Højttalermaterialet er ikke vandtæt, men kan modstå en smule vanddryp.