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Udgået
TAS5505/00
Slap af med stil
Slap af med Bluetooth-højttaleren, der passer til enhver indretning. Du får 12 timers spilletid og fyldig lyd med varm bas. Højttalermaterialet i uldblanding giver et sofistikeret touch, og den indbyggede mikrofon giver dig mulighed for at besvare håndfri opkald.
Bluetooth®
20 W udgangseffekt
12 timers spilletid
Denne højttaler ser flot ud, uanset hvor du placerer den. Prægede knapper giver dig mulighed for at styre afspilning, Bluetooth og meget mere. Den indbyggede mikrofon giver dig mulighed for at besvare opkald håndfrit, og du kan føre en bærestrop gennem højttalerens remhul.
Gå let og elegant fra arbejdssession til middagsselskab. Du får 12 timers spilletid på en enkelt opladning, og den trådløse rækkevidde er 20 m. Opladning af højttaleren tager 3,5 time via det medfølgende USB-C-kabel.
Denne højttaler er dækket af et førsteklasses højttalerstof, der er fremstillet af den eksklusive producent Kvadrat. Den smukke uldblanding er akustisk transparent, så lyden kan strømme frit fra højttaleren og ud i rummet.
Priser
4.0
ud af 5
4
Anmeldelser
greenkeeper
08/07/2021
Deutschland
Perfektes Produkt Satter Sound
Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK
Fordele
wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet
Ulemper
wenn es was kostet :-)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Dato for brug 2020-06-08
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Dato for brug 2020-06-08
Tjebbe
14/08/2024
Nederland
perfecte speakers
2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.
Fordele
Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.
Ulemper
Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS5505 Draadloze luidspreker
Dato for brug 2023-08-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS5505 Draadloze luidspreker
Dato for brug 2023-08-14
Ghunter55
05/04/2023
Nederland
geweldig speaker!
Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!
Fordele
mooie geluid, makkelijk te verbinden
Ulemper
geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS5505 Draadloze luidspreker
Dato for brug 2023-03-05
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS5505 Draadloze luidspreker
Dato for brug 2023-03-05
IPX7-klassificeringen betyder, at den interne højttalerdriver kan nedsænkes i vand i op til 30 minutter ved en dybde på op til 1 m. Højttalermaterialet er ikke vandtæt, men kan modstå en smule vanddryp.