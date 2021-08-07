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Udgået

Trådløs højttaler

TAS6305/00

3.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Fest hele dagen og hele natten

Hold gang i festen i længere tid med den vandtætte Bluetooth-højttaler, der giver dig 20 timers spilletid. Kraftig bas holder alle på dansegulvet. Du kan oplade din mobile enhed via USB-porten takket være højttalerens effektive batteri.

Se alle fordele

Fest hele dagen og hele natten

  • Bluetooth®

  • 30 W udgangseffekt

  • 20 timers spilletid

  • Indbygget powerbank-funktion

Vandtæt og klar til brug

Vandtæt og klar til brug

Denne bærbare Bluetooth-højttaler er IPX7-klassificeret - hvilket betyder, at den kan modstå fuldstændig nedsænkning i vand i op til 1 m dybde i op til 30 minutter. Du kan feste i brusebadet, ved poolen eller endda i poolen! Den trådløse rækkevidde er 20 m.

20 timers spilletid. Indbygget powerbank-funktion

20 timers spilletid. Indbygget powerbank-funktion

Det genopladelige 4400 mAh Li-ion-batteri giver dig 20 timers spilletid, og du kan oplade din mobile enhed via højttalerens USB-port. En fuld opladning af batteriet tager 6 timer.

Spil højt. Par for at få stereo

Spil højt. Par for at få stereo

Dobbelte passive membraner giver kraftig bas, og lyden forbliver klar selv ved høj lydstyrke. Vil du have endnu mere gang i festen? Par med en identisk højttaler for at få stereolyd. LES-lys i hver ende af højttaleren blinker i takt til musikken.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

5
2
1

07/08/2021

France

France

surpris de la qualité du produit.bonne musicalité

La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.

Fordele

musicalité . temps d'utilisation sans le recharger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS6305 Enceinte sans fil

Dato for brug 2020-07-07

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS6305 Enceinte sans fil

Dato for brug 2020-07-07

10/09/2023

France

France

bluetooth ne se maintient pas

le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?

Fordele

un bon son

Ulemper

bluetooth

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS6305 Enceinte sans fil

Dato for brug 2022-08-10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS6305 Enceinte sans fil

Dato for brug 2022-08-10

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