Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Fest hele dagen og hele natten
Hold gang i festen i længere tid med den vandtætte Bluetooth-højttaler, der giver dig 20 timers spilletid. Kraftig bas holder alle på dansegulvet. Du kan oplade din mobile enhed via USB-porten takket være højttalerens effektive batteri.
Bluetooth®
30 W udgangseffekt
20 timers spilletid
Indbygget powerbank-funktion
Denne bærbare Bluetooth-højttaler er IPX7-klassificeret - hvilket betyder, at den kan modstå fuldstændig nedsænkning i vand i op til 1 m dybde i op til 30 minutter. Du kan feste i brusebadet, ved poolen eller endda i poolen! Den trådløse rækkevidde er 20 m.
Det genopladelige 4400 mAh Li-ion-batteri giver dig 20 timers spilletid, og du kan oplade din mobile enhed via højttalerens USB-port. En fuld opladning af batteriet tager 6 timer.
Dobbelte passive membraner giver kraftig bas, og lyden forbliver klar selv ved høj lydstyrke. Vil du have endnu mere gang i festen? Par med en identisk højttaler for at få stereolyd. LES-lys i hver ende af højttaleren blinker i takt til musikken.
3.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
dédé 85
07/08/2021
France
surpris de la qualité du produit.bonne musicalité
La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.
Fordele
musicalité . temps d'utilisation sans le recharger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS6305 Enceinte sans fil
Dato for brug 2020-07-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS6305 Enceinte sans fil
Dato for brug 2020-07-07
anzare
10/09/2023
France
bluetooth ne se maintient pas
le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?
Fordele
un bon son
Ulemper
bluetooth
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS6305 Enceinte sans fil
Dato for brug 2022-08-10
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS6305 Enceinte sans fil
Dato for brug 2022-08-10