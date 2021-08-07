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Udgået
Smuk musik
Afspil det, du elsker, med Bluetooth-højttaleren, der ser godt ud i alle omgivelser. Du får 20 timers spilletid og fyldig lyd med varm bas. Der er en powerbank-funktion til opladning af telefoner, og højttalermaterialet i uldblanding tilføjer stil.
Bluetooth®
30 W udgangseffekt
20 timers spilletid
Indbygget powerbank-funktion
Fra morgentræning til middag på balkonen – denne Bluetooth-højttaler giver musikken stil. Prægede knapper giver dig mulighed for at styre afspilning, stereoparring, Bluetooth og meget mere. Højttalerens remhul er praktisk, hvis du vil bruge en bærestrop.
Denne højttaler er dækket af et førsteklasses højttalerstof, der er fremstillet af den eksklusive producent Kvadrat. Den smukke uldblanding er akustisk transparent, så lyden kan strømme frit fra højttaleren og ud i rummet.
Du får 20 timers spilletid på en enkelt opladning, og den trådløse rækkevidde er 20 m. Opladning af højttaleren tager 4,5 time via det medfølgende USB-C-kabel.
Priser
4.5
ud af 5
10
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Spitzi
07/08/2021
Deutschland
Unglaubliches Gerät
Ich habe das Gerät am 7.07 letzten Monat von einem Händler in meiner Nähe ergattert und ich war zunächst erstaunt gewesen über das hohe Gewicht und über die Größe sowohl in der Packung als auch außerhalb. Und auch der Klang war nicht zu bemängeln und auch andere die ich kenne sind von dem Gerät mittlerweile begeistert.
Fordele
Klang,Größe,Gewicht,Akku Laufzeit,Polsterung in der Verpackung
Ulemper
Kein Ladekabel, Keine Anleitung
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7505 Kabellose Lautsprecher
Dato for brug 2020-07-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7505 Kabellose Lautsprecher
Dato for brug 2020-07-07
Scott.
18/01/2024
Nederland
No nonsense luidspreker
voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.
Fordele
goed geluid, gemakkelijk
Ulemper
geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7505 Draadloze luidspreker
Dato for brug 2023-09-18
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7505 Draadloze luidspreker
Dato for brug 2023-09-18
Double speaker combi
17/12/2023
Suomi
Powerfull bt soeaker
Comes with great bass and double connection to another makes a really great sounding pair. Easy to use.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7505 Langaton kaiutin
Dato for brug 2022-11-17
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7505 Langaton kaiutin
Dato for brug 2022-11-17
IPX7-klassificeringen betyder, at den interne højttalerdriver kan nedsænkes i vand i op til 30 minutter ved en dybde på op til 1 m. Højttalermaterialet er ikke vandtæt, men kan modstå en smule vanddryp.