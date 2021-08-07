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Udgået

Trådløs højttaler

TAS7505/00

4.5

| (10) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt

1 pris

Smuk musik

Afspil det, du elsker, med Bluetooth-højttaleren, der ser godt ud i alle omgivelser. Du får 20 timers spilletid og fyldig lyd med varm bas. Der er en powerbank-funktion til opladning af telefoner, og højttalermaterialet i uldblanding tilføjer stil.

Se alle fordele

Smuk musik

  • Bluetooth®

  • 30 W udgangseffekt

  • 20 timers spilletid

  • Indbygget powerbank-funktion

Form og funktion i perfekt harmoni

Form og funktion i perfekt harmoni

Fra morgentræning til middag på balkonen – denne Bluetooth-højttaler giver musikken stil. Prægede knapper giver dig mulighed for at styre afspilning, stereoparring, Bluetooth og meget mere. Højttalerens remhul er praktisk, hvis du vil bruge en bærestrop.

Kvadrat-højttalerstof. Designet til at lade lyden slippe igennem

Denne højttaler er dækket af et førsteklasses højttalerstof, der er fremstillet af den eksklusive producent Kvadrat. Den smukke uldblanding er akustisk transparent, så lyden kan strømme frit fra højttaleren og ud i rummet.

20 timers spilletid. 4,5 times opladningstid

20 timers spilletid. 4,5 times opladningstid

Du får 20 timers spilletid på en enkelt opladning, og den trådløse rækkevidde er 20 m. Opladning af højttaleren tager 4,5 time via det medfølgende USB-C-kabel.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Billede af AWARD-1679621

Anmeldelser

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4.5

ud af 5

10

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

3
2

07/08/2021

Deutschland

Deutschland

Unglaubliches Gerät

Ich habe das Gerät am 7.07 letzten Monat von einem Händler in meiner Nähe ergattert und ich war zunächst erstaunt gewesen über das hohe Gewicht und über die Größe sowohl in der Packung als auch außerhalb. Und auch der Klang war nicht zu bemängeln und auch andere die ich kenne sind von dem Gerät mittlerweile begeistert.

Fordele

Klang,Größe,Gewicht,Akku Laufzeit,Polsterung in der Verpackung

Ulemper

Kein Ladekabel, Keine Anleitung

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7505 Kabellose Lautsprecher

Dato for brug 2020-07-07

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7505 Kabellose Lautsprecher

Dato for brug 2020-07-07

18/01/2024

Nederland

Nederland

No nonsense luidspreker

voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.

Fordele

goed geluid, gemakkelijk

Ulemper

geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7505 Draadloze luidspreker

Dato for brug 2023-09-18

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7505 Draadloze luidspreker

Dato for brug 2023-09-18

17/12/2023

Suomi

Suomi

Powerfull bt soeaker

Comes with great bass and double connection to another makes a really great sounding pair. Easy to use.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7505 Langaton kaiutin

Dato for brug 2022-11-17

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7505 Langaton kaiutin

Dato for brug 2022-11-17

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. IPX7-klassificeringen betyder, at den interne højttalerdriver kan nedsænkes i vand i op til 30 minutter ved en dybde på op til 1 m. Højttalermaterialet er ikke vandtæt, men kan modstå en smule vanddryp.