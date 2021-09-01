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Udgået
TASN503BK/00
Træn smartere.
Find din styrke med disse vandtætte trådløse sportsøretelefoner. Pulsmåleren hjælper dig med at få den bedste præstation i hver træning. 6 timers afspilningstid og kraftig lyd bringer dig op på et højere niveau.
6 mm enheder/lukket bagside
In-ear
6 timers afspilningstid
Hold øje med din puls med den indbyggede måler. En sensor i øretelefonen sporer præcist dit hjerteslag. Du får af vide, hvornår du kan give den gas, og hvornår du skal slappe af, så du får de bedst mulige resultater ud af din træning. Kompatibel med fitness-apps.
En brugervenlig kontrolknap gør det nemt for børn at besvare et opkald, springe et musiknummer over eller sætte afspilningen på pause. Alt sammen uden at skulle røre ved deres smartphone. Lydstyrkeknapperne i bunden af ørekoppen er nemme at nå, og det samme med den LED-oplyste knap.
Tre størrelser af udskiftelige ørepuder af gummi skaber perfekt kontakt.
2.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Audio Expert
01/09/2021
Nederland
Goed geluid matig design
Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.
Fordele
Goed geluid
Ulemper
Fragile bouw kwaliteit
Denne anmeldelse blev foretaget for TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Dato for brug 2021-05-01
Denne anmeldelse blev foretaget for TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Dato for brug 2021-05-01
De faktiske resultater kan variere