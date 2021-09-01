ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede

Udgået

Trådløse hovedtelefoner

TASN503BK/00

2

| (1) Anmeldelse

Træn smartere.

Find din styrke med disse vandtætte trådløse sportsøretelefoner. Pulsmåleren hjælper dig med at få den bedste præstation i hver træning. 6 timers afspilningstid og kraftig lyd bringer dig op på et højere niveau.

Se alle fordele

I al slags vejr.

Træn smartere.

  • 6 mm enheder/lukket bagside

  • In-ear

  • 6 timers afspilningstid

Indbygget pulsmåler.

Hold øje med din puls med den indbyggede måler. En sensor i øretelefonen sporer præcist dit hjerteslag. Du får af vide, hvornår du kan give den gas, og hvornår du skal slappe af, så du får de bedst mulige resultater ud af din træning. Kompatibel med fitness-apps.

Brugervenlig kontrolknap

En brugervenlig kontrolknap gør det nemt for børn at besvare et opkald, springe et musiknummer over eller sætte afspilningen på pause. Alt sammen uden at skulle røre ved deres smartphone. Lydstyrkeknapperne i bunden af ørekoppen er nemme at nå, og det samme med den LED-oplyste knap.

3 udskiftelige ørepuder, så de passer perfekt i øret

Tre størrelser af udskiftelige ørepuder af gummi skaber perfekt kontakt.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
3
1

01/09/2021

Nederland

Nederland

Goed geluid matig design

Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.

Fordele

Goed geluid

Ulemper

Fragile bouw kwaliteit

Denne anmeldelse blev foretaget for TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Dato for brug 2021-05-01

Denne anmeldelse blev foretaget for TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Dato for brug 2021-05-01

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. De faktiske resultater kan variere