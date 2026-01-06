ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • The Janet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet

RetroBærbar radio

TAV2000FB/00

1.5

| (2) Anmeldelser

The Janet

Poesi for øjne og ører! Denne bærbare radio til hjemmet er designet til at begejstre med sit markante udseende og sin fyldige, varme lyd. Nyd krystalklar FM-radio, og stream nemt playlister: Der er også et hovedtelefonstik til privat lytning.

Se alle fordele

The Janet

  • Klassisk design, moderne lyd

  • Digital FM-tuning

  • Bluetooth® 5.4

  • Batteri, der kan udskiftes af brugeren

Udseende fra dengang, lyd fra i dag

Udseende fra dengang, lyd fra i dag

Kom for det klassiske design, bliv for den varme lyd. Denne bærbare radio genopliver det afrundede design og den taktile lydstyrkeknap fra 1950'ernes radioer og tilføjer et strejf af varm og overraskende kraftfuld lyd fra sin 2.5” fuldtoneenhed. Det er den perfekte blanding af tradition og innovation.

Digital FM-tuner med op til 20 forudindstillinger

Digital FM-tuner med op til 20 forudindstillinger

Musik, nyheder, drama eller sport? Uanset hvad du elsker at lytte til, giver denne FM-radio dig krystalklar modtagelse takket være teleskopantennen. Digital indstilling gør det supernemt at finde stationer – og du kan gemme 20 forudindstillinger og tildele dine to favoritter til hurtigknapperne mærket 1 og 2 på radioens front.

Bluetooth® 5.4 giver en stabil forbindelse med længere rækkevidde

Bluetooth® 5.4 giver en stabil forbindelse med længere rækkevidde

Denne radio med sit klassiske udseende kan mere end blot at afspille radio. Med Bluetooth® 5.4-forbindelse kan du streame podcasts, playlister og meget mere fra din smartenhed til radioen. Du får en stabil forbindelse med lyd i høj kvalitet, selv hvis din playliste streames fra telefonen, som du efterlod i det andet rum.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

1.5

ud af 5

2

Anmeldelser

5
4
3

06/01/2026

Suomi

Suomi

Bekræftet køber

Melko lelu

Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.

Denne anmeldelse blev foretaget for Retro TAV2000FB Kannettava radio

Date of Use 2025-12-06

Denne anmeldelse blev foretaget for Retro TAV2000FB Kannettava radio

Date of Use 2025-12-06

12/11/2025

France

France

Son du reveil beacoup trop fort et non reglable

En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.

Denne anmeldelse blev foretaget for Retro TAV2000FB Radio portable

Date of Use 2025-10-12

Denne anmeldelse blev foretaget for Retro TAV2000FB Radio portable

Date of Use 2025-10-12

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc.