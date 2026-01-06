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TAV2000FB/00
The Janet
Poesi for øjne og ører! Denne bærbare radio til hjemmet er designet til at begejstre med sit markante udseende og sin fyldige, varme lyd. Nyd krystalklar FM-radio, og stream nemt playlister: Der er også et hovedtelefonstik til privat lytning.
Klassisk design, moderne lyd
Digital FM-tuning
Bluetooth® 5.4
Batteri, der kan udskiftes af brugeren
Kom for det klassiske design, bliv for den varme lyd. Denne bærbare radio genopliver det afrundede design og den taktile lydstyrkeknap fra 1950'ernes radioer og tilføjer et strejf af varm og overraskende kraftfuld lyd fra sin 2.5” fuldtoneenhed. Det er den perfekte blanding af tradition og innovation.
Musik, nyheder, drama eller sport? Uanset hvad du elsker at lytte til, giver denne FM-radio dig krystalklar modtagelse takket være teleskopantennen. Digital indstilling gør det supernemt at finde stationer – og du kan gemme 20 forudindstillinger og tildele dine to favoritter til hurtigknapperne mærket 1 og 2 på radioens front.
Denne radio med sit klassiske udseende kan mere end blot at afspille radio. Med Bluetooth® 5.4-forbindelse kan du streame podcasts, playlister og meget mere fra din smartenhed til radioen. Du får en stabil forbindelse med lyd i høj kvalitet, selv hvis din playliste streames fra telefonen, som du efterlod i det andet rum.
1.5
ud af 5
2
Anmeldelser
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Bekræftet køber
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Denne anmeldelse blev foretaget for Retro TAV2000FB Kannettava radio
Date of Use 2025-12-06
Denne anmeldelse blev foretaget for Retro TAV2000FB Kannettava radio
Date of Use 2025-12-06
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Denne anmeldelse blev foretaget for Retro TAV2000FB Radio portable
Date of Use 2025-10-12
Denne anmeldelse blev foretaget for Retro TAV2000FB Radio portable
Date of Use 2025-10-12
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