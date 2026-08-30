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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro

Ny

RetroBluetooth®-pladespiller

TAV5000/10

The Stevie Pro

Lad musikken gøre sit med denne retro Bluetooth®-pladespiller med indbyggede 2-vejs-højttalere. Stevie Pro giver større, klarere og mere rummelig stereolyd til de plader, du afspiller, og de numre, du streamer.

Se alle fordele

The Stevie Pro

  • Retrodesign, moderne lyd

  • Pladespiller med 2 hastigheder

  • Bluetooth® 6.0

  • 2-vejs basreflekshøjttalere

Datidens look, nutidens lyd

Den ligner måske din onkels pladespiller, men med sin fyldige, varme lyd og moderne funktionalitet er den helt med på noderne. Alt-i-ét-designet passer perfekt på skriveborde og skænke – og så får du praktisk Bluetooth®-forbindelse og vores smarte ledsagerapp til dine vinylplader.

Fyldigere og dybere stereolyd. 2-vejs basreflekshøjttalere

The Stevie Pro forstår at sætte gang i festen. Indbyggede 2-vejs basreflekshøjttalere fylder luften med strålende diskant, udtryksfulde mellemtoner og dyb, kraftfuld bas. Dynamikken er stram, lydbilledet er bredt, og effekten er kraftig nok til at fylde et mindre rum.

Remdrevet pladespiller med 2 hastigheder. Komponenter i høj kvalitet

Fra sjældne fund i pladekasserne til dine mest skattede begrænsede udgaver – du kan afspille vinyl ved 33 1/3 eller 45 o/min. på den trykstøbte aluminiumstallerken. En kontravægtet tonearm i aluminium og en udskiftelig Audio-Technica-nål følger rillerne helt præcist, mens det automatiske stop forhindrer pladerne i at dreje videre, når de er færdige.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmærket og -logoerne er varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc.