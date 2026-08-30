Remdrevet pladespiller med 2 hastigheder. Komponenter i høj kvalitet

Fra sjældne fund i pladekasserne til dine mest skattede begrænsede udgaver – du kan afspille vinyl ved 33 1/3 eller 45 o/min. på den trykstøbte aluminiumstallerken. En kontravægtet tonearm i aluminium og en udskiftelig Audio-Technica-nål følger rillerne helt præcist, mens det automatiske stop forhindrer pladerne i at dreje videre, når de er færdige.