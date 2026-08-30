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Ny
TAV5000/10
The Stevie Pro
Lad musikken gøre sit med denne retro Bluetooth®-pladespiller med indbyggede 2-vejs-højttalere. Stevie Pro giver større, klarere og mere rummelig stereolyd til de plader, du afspiller, og de numre, du streamer.
Retrodesign, moderne lyd
Pladespiller med 2 hastigheder
Bluetooth® 6.0
2-vejs basreflekshøjttalere
Den ligner måske din onkels pladespiller, men med sin fyldige, varme lyd og moderne funktionalitet er den helt med på noderne. Alt-i-ét-designet passer perfekt på skriveborde og skænke – og så får du praktisk Bluetooth®-forbindelse og vores smarte ledsagerapp til dine vinylplader.
The Stevie Pro forstår at sætte gang i festen. Indbyggede 2-vejs basreflekshøjttalere fylder luften med strålende diskant, udtryksfulde mellemtoner og dyb, kraftfuld bas. Dynamikken er stram, lydbilledet er bredt, og effekten er kraftig nok til at fylde et mindre rum.
Fra sjældne fund i pladekasserne til dine mest skattede begrænsede udgaver – du kan afspille vinyl ved 33 1/3 eller 45 o/min. på den trykstøbte aluminiumstallerken. En kontravægtet tonearm i aluminium og en udskiftelig Audio-Technica-nål følger rillerne helt præcist, mens det automatiske stop forhindrer pladerne i at dreje videre, når de er færdige.
Anmeldelser
Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmærket og -logoerne er varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc.