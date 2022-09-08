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TAVS500/00
All that jazz
Et udseende, der varmer dit hjerte. Lyd, så du ikke kan holde fødderne i ro. Denne store Bluetooth-højttaler i retrodesign giver dig 10 timers spilletid, kraftig bas og aux-indgang til tilslutning til alle typer kilder. Autentiske 1950'er-detaljer tilføjer tidløs magi til mixet.
Bluetooth®
10 W udgangseffekt
10 timers spilletid
Denne Bluetooth-højttaler i retrostil ser ud, som om den er taget lige ud af 1950’erne. Vintage-trækabinet. Messing-tonet kontrolknap og højttalerfront. Detaljer fra dengang jazz var det helt store og rock and roll havde lige set sin begyndelse.
Batteriet giver dig 10 timers spilletid på en fuld opladning. Opladningen tager ca. 4 timer, og det er nemt med det medfølgende mikro-USB-kabel. Et enkelt tryk på Bluetooth-knappen gør højttaleren klar til parring med din Bluetooth-enhed.
Fra hip-hop til EDM. Bare fordi denne højttaler minder om jazz, betyder det ikke, at den kun kan spille jazz. Uanset hvad du lytter til, leverer den 3" bredspektrede driver en klar og detaljeret lyd. En basrefleksport leverer de dybe toner og sørger for en afrundet og kraftfuld basgengivelse.
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