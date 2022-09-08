Klar og detaljeret lyd. 3" bredspektret driver

Fra hip-hop til EDM. Bare fordi denne højttaler minder om jazz, betyder det ikke, at den kun kan spille jazz. Uanset hvad du lytter til, leverer den 3" bredspektrede driver en klar og detaljeret lyd. En basrefleksport leverer de dybe toner og sørger for en afrundet og kraftfuld basgengivelse.