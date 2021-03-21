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Udgået

Original radio

TAVS700/10

3.7

| (19) Anmeldelser

Ikoniske vibrationer

Autentisk 1950'er-stil møder moderne ydeevne i denne strømdrevne Bluetooth-radio. Trækabinettet, kobberskiverne og det dæmpbare display gør den til det oplagte midtpunkt i ethvert rum. En digital radiotuner leverer klar modtagelse.

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Ikoniske vibrationer

  • Bluetooth®

  • 20 W udgangseffekt

Kobbertonet netgitter lader musikken flyde

Kobbertonet netgitter lader musikken flyde

Vintage trækabinet. Detaljer fra 1950'erne

Denne Bluetooth-radio er en hyldest til den ikoniske Philips Philetta 254-bordradio. Trækabinettet i vintagestil oser af charme. Detaljerne fra 1950'erne på de dobbelte kontrolknapper og højttalerfronten fører dig tilbage til den tid, hvor jazz og rock and roll dominerede radiobølgerne.

Vægt 2,55 kg

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

19

Anmeldelser

21/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Has great features

Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.

Fordele

Good sound

Ulemper

Nil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAVS700 Original radio

Dato for brug 2021-02-20

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAVS700 Original radio

Dato for brug 2021-02-20

19/10/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.

Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.

Fordele

Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.

Ulemper

Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAVS700 Original-Radio

Dato for brug 2020-06-19

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAVS700 Original-Radio

Dato for brug 2020-06-19

16/02/2022

España

España

Bekræftet køber

Si te gusta lo retro, este es tu producto

Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.

Fordele

A parte de altavoz también tiene radio

Ulemper

Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAVS700 Radio Original

Dato for brug 2021-01-16

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAVS700 Radio Original

Dato for brug 2021-01-16

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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