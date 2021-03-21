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Udgået
TAVS700/10
Ikoniske vibrationer
Autentisk 1950'er-stil møder moderne ydeevne i denne strømdrevne Bluetooth-radio. Trækabinettet, kobberskiverne og det dæmpbare display gør den til det oplagte midtpunkt i ethvert rum. En digital radiotuner leverer klar modtagelse.
Bluetooth®
20 W udgangseffekt
Kobbertonet netgitter lader musikken flyde
Denne Bluetooth-radio er en hyldest til den ikoniske Philips Philetta 254-bordradio. Trækabinettet i vintagestil oser af charme. Detaljerne fra 1950'erne på de dobbelte kontrolknapper og højttalerfronten fører dig tilbage til den tid, hvor jazz og rock and roll dominerede radiobølgerne.
3.7
ud af 5
19
Anmeldelser
MANNZS
21/03/2021
United Kingdom
Has great features
Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.
Fordele
Good sound
Ulemper
Nil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAVS700 Original radio
Dato for brug 2021-02-20
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAVS700 Original radio
Dato for brug 2021-02-20
noda
19/10/2020
Deutschland
Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.
Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.
Fordele
Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.
Ulemper
Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAVS700 Original-Radio
Dato for brug 2020-06-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAVS700 Original-Radio
Dato for brug 2020-06-19
Difrapeba
16/02/2022
España
Bekræftet køber
Si te gusta lo retro, este es tu producto
Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.
Fordele
A parte de altavoz también tiene radio
Ulemper
Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAVS700 Radio Original
Dato for brug 2021-01-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAVS700 Radio Original
Dato for brug 2021-01-16