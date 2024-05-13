ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Primært anvendt foto
  • Foto af produkt forfra fra oven
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede
  • Primært anvendt foto
  • Foto af produkt forfra fra oven
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede

Udgået

Trådløs højttaler til hjemmet

TAW6205/10

2.7

| (54) Anmeldelser

Alle dine lyde. Alle rum.

Denne trådløse højttaler er fantastisk alene og endnu bedre sammen med andre. Match den med dit TV eller andre højttalere for at få multi-room-lyd. Par til stereo. Eller gør Ambilight på dit Philips TV dybere ved også at lade højttaleren være med.

Se alle fordele

Alle dine lyde. Alle rum.

  • Wi-Fi. Multi-room-lyd

  • DTS Play-Fi-kompatibelt

  • Forbinder til stemmeassistenter

  • Indbygget LED

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Det hele er her

Uanset om du streamer direkte fra Spotify eller bruger Play-Fi-appen til at få adgang til albums med høj opløsning på Tidal, streamer denne højttaler det hele. Fra festspillelister i loungen til podcasts på kontoret – alt, hvad du elsker, lyder fyldigere, dybere og klarere.

Opsætning af multi-room via Philips Sound- eller Play-Fi-appen

Strømforsynet med vekselstrøm. Mål: 115 x 212 x 116 mm

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.7

ud af 5

54

Anmeldelser

13/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

These are great.

I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.

Fordele

Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.

Ulemper

None so far.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6205 Wireless home speaker

Dato for brug 2023-05-13

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6205 Wireless home speaker

Dato for brug 2023-05-13

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Was ganz anderes

Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.

Fordele

Ton und Licht einfach eine tolle Sache

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Dato for brug 2021-07-10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Dato for brug 2021-07-10

22/07/2022

Deutschland

Deutschland

Das ist klasse!

Einfache Einrichtung, tolle Optik, ansprechender Klang, läuft super stabil, praktische App. Was doll ich noch sagen. Ich habe den Kauf auf jeden Fall nicht bereut. Hatte vorher schon von einem Hifi Hersteller eime WLAN Box. Die ließ sich nicht mal richtig einrichten. Hier klappt alles ganz einfach. Sonst hätte ich das Thema wohl auch aufgegeben.

Fordele

Leichte Einrichtung und guter Klang

Ulemper

-

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Dato for brug 2021-06-22

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Dato for brug 2021-06-22

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.