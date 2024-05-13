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Udgået
TAW6205/10
Alle dine lyde. Alle rum.
Denne trådløse højttaler er fantastisk alene og endnu bedre sammen med andre. Match den med dit TV eller andre højttalere for at få multi-room-lyd. Par til stereo. Eller gør Ambilight på dit Philips TV dybere ved også at lade højttaleren være med.
Wi-Fi. Multi-room-lyd
DTS Play-Fi-kompatibelt
Forbinder til stemmeassistenter
Indbygget LED
Uanset om du streamer direkte fra Spotify eller bruger Play-Fi-appen til at få adgang til albums med høj opløsning på Tidal, streamer denne højttaler det hele. Fra festspillelister i loungen til podcasts på kontoret – alt, hvad du elsker, lyder fyldigere, dybere og klarere.
2.7
ud af 5
54
Anmeldelser
Hiphopanonymous
13/05/2024
United Kingdom
These are great.
I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.
Fordele
Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.
Ulemper
None so far.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6205 Wireless home speaker
Dato for brug 2023-05-13
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6205 Wireless home speaker
Dato for brug 2023-05-13
10/08/2022
Deutschland
Was ganz anderes
Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.
Fordele
Ton und Licht einfach eine tolle Sache
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Dato for brug 2021-07-10
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Dato for brug 2021-07-10
YpsmitGimick
22/07/2022
Deutschland
Das ist klasse!
Einfache Einrichtung, tolle Optik, ansprechender Klang, läuft super stabil, praktische App. Was doll ich noch sagen. Ich habe den Kauf auf jeden Fall nicht bereut. Hatte vorher schon von einem Hifi Hersteller eime WLAN Box. Die ließ sich nicht mal richtig einrichten. Hier klappt alles ganz einfach. Sonst hätte ich das Thema wohl auch aufgegeben.
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Leichte Einrichtung und guter Klang
Ulemper
-
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Dato for brug 2021-06-22
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Dato for brug 2021-06-22