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Udgået

Trådløs højttaler til hjemmet

TAW6505/10

3.3

| (47) Anmeldelser

Større lyd. Alle rum.

Denne kraftfulde trådløse højttaler giver dig 80 W fyldig lyd – alene eller som en del af en multi-room-opsætning. Du får stereolyd fyldt med detaljer, perfekt synkronisering og nem betjening, uanset om du tilslutter til dit TV eller andre højttalere.

Se alle fordele

Større lyd. Alle rum.

  • Wi-Fi. Multi-room-lyd

  • DTS Play-Fi-kompatibelt

  • Forbinder til stemmeassistenter

  • Indbygget LED

Forstærk lyden fra dine Smart Assistant-højttalere

Bed Alexa-aktiverede enheder eller enhver enhed, der har Google Assistant, om at afspille musik via højttaleren. Skru op for lyden, så festen kan komme i gang. Skru ned sent om aftenen. Få nyhederne og meget mere. Alt sammen fuldstændig håndfrit.

Opretter forbindelse til dine foretrukne enheder med stemmeassistent

Fyldig lyd i alle rum. Perfekt synkronisering mellem rum

To basenheder, to passive membraner og to diskantenheder kombineres for at give dig lyd, der fylder rummet med kraftfuld bas og funklende diskant. Wi-Fi-streaming giver dig signaler af højeste kvalitet og sikrer, at lyden synkroniseres perfekt mellem højttalere eller rum.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

47

Anmeldelser

16/02/2022

Norge

Norge

SKUFFER IKKE

Veldig fornøyd og kommer til å anskaffe en til i løpet av kort tid. Eneste minus er en altfor kort strømledning.

Fordele

Det meste.

Ulemper

Kort strømkabel.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6505 Trådløs høyttaler til hjemmet

Dato for brug 2022-01-16

Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6505 Trådløs høyttaler til hjemmet

Dato for brug 2022-01-16

01/02/2024

United Kingdom

United Kingdom

Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.

I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.

Fordele

PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,

Ulemper

PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6505 Wireless home speaker

Dato for brug 2024-01-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6505 Wireless home speaker

Dato for brug 2024-01-01

19/08/2022

Deutschland

Deutschland

Sensationell

Der Lautsprecher hat für die Größe einen wirklich tollen Klang, ich habe es zum ersten mal geschafft so ein Netzwerkprodukt problemlos einzurichten und das Ambilight ist richtig schön. Bekommt man auch sonst nirgendwo. Kann ich aus vollster Überzeugung weiterempfehlen.

Fordele

Einfache Einrichtung, guter Klang und Ambilight

Ulemper

-

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Dato for brug 2021-07-19

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Dato for brug 2021-07-19

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