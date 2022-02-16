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Udgået
TAW6505/10
Større lyd. Alle rum.
Denne kraftfulde trådløse højttaler giver dig 80 W fyldig lyd – alene eller som en del af en multi-room-opsætning. Du får stereolyd fyldt med detaljer, perfekt synkronisering og nem betjening, uanset om du tilslutter til dit TV eller andre højttalere.
Wi-Fi. Multi-room-lyd
DTS Play-Fi-kompatibelt
Forbinder til stemmeassistenter
Indbygget LED
Bed Alexa-aktiverede enheder eller enhver enhed, der har Google Assistant, om at afspille musik via højttaleren. Skru op for lyden, så festen kan komme i gang. Skru ned sent om aftenen. Få nyhederne og meget mere. Alt sammen fuldstændig håndfrit.
To basenheder, to passive membraner og to diskantenheder kombineres for at give dig lyd, der fylder rummet med kraftfuld bas og funklende diskant. Wi-Fi-streaming giver dig signaler af højeste kvalitet og sikrer, at lyden synkroniseres perfekt mellem højttalere eller rum.
3.3
ud af 5
47
Anmeldelser
Eindhoven1891
16/02/2022
Norge
SKUFFER IKKE
Veldig fornøyd og kommer til å anskaffe en til i løpet av kort tid. Eneste minus er en altfor kort strømledning.
Fordele
Det meste.
Ulemper
Kort strømkabel.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6505 Trådløs høyttaler til hjemmet
Dato for brug 2022-01-16
Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6505 Trådløs høyttaler til hjemmet
Dato for brug 2022-01-16
KrisDeb
01/02/2024
United Kingdom
Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.
I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.
Fordele
PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,
Ulemper
PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6505 Wireless home speaker
Dato for brug 2024-01-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6505 Wireless home speaker
Dato for brug 2024-01-01
SilverDagger
19/08/2022
Deutschland
Sensationell
Der Lautsprecher hat für die Größe einen wirklich tollen Klang, ich habe es zum ersten mal geschafft so ein Netzwerkprodukt problemlos einzurichten und das Ambilight ist richtig schön. Bekommt man auch sonst nirgendwo. Kann ich aus vollster Überzeugung weiterempfehlen.
Fordele
Einfache Einrichtung, guter Klang und Ambilight
Ulemper
-
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Dato for brug 2021-07-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Dato for brug 2021-07-19