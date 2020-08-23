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Udgået
WACS700/22
Adgang til alle dine CD'er fra alle rum
Opbevar hele din CD-samling på en 40 GB harddisk, og lyt til samlingen i alle rum. Du kan lytte til forskellig musik i hvert rum, og musikken kan følge dig, uanset hvor du befinder dig i hjemmet. Fjernbetjeningsenheden har et indbygget display
Med trådløs streaming behøver du ikke at hente og gemme store musikfiler på din lydenhed. Du kan i stedet lytte til dine yndlingsmelodier, når de løbende sendes til alle Music Stations - på samme tid. Tag musikken med dig fra rum til rum med Music Follows Me - du behøver ikke at genstarte navigation og afspilning. Music Broadcast udsender din foretrukne musik fra Center til alle Stations samtidigt. Og med My Room, My Music kan alle familiemedlemmer nyde udvalgt musik fra samlingen i alle de rum, der er udstyret med det trådløse Music Center eller Station.
Harddisken på 40 GB har stor kapacitet til opbevaring af dine digitale musikfiler. Den kan nemt rumme op til 750 CD'er fra din musiksamling, og optagehastigheden er så høj, at du kan rippe og afspille en bestemt sang næsten samtidig.
Universal Plug & Play er en branchestandard, der giver dig mulighed for at tilslutte enheder, der understøtter Universal Plug & Play, så du kan overføre eller modtage musik. Dit trådløse Music Center bruger Universal Plug & Play, så det er nemt at tilslutte andre enheder, der understøtter Universal Plug & Play. Du kan nemt slutte dit trådløse Music Center til andre medieenheder og modtage eller overføre indhold.
2.7
ud af 5
11
Anmeldelser
23/08/2020
Deutschland
Bekræftet køber
gut
sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung
Fordele
gute funktion
Ulemper
keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Dato for brug 2018-08-23
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Dato for brug 2018-08-23
Fjcm91
17/04/2020
España
Encantado!
Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.
Fordele
Sonido y Capacidad de almacenamiento.
Ulemper
Ninguna
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Dato for brug 2018-04-17
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Dato for brug 2018-04-17
sonny
09/10/2011
Nederland
goed buiten verwachting
hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
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Den faktiske kapacitet er mindre