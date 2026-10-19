Din SENSEO® Switch giver dig mulighed for at skifte mellem kaffepuder og filterkaffe.



Lyde, der opstår i forbindelse med kaffebrygning med kaffepuder

Når du bruger kaffepuder, hører du en konstant brummende lyd. Denne brummende lyd kommer fra vandpumpen, der presser vand gennem kaffepuden.



Lyde, der opstår i forbindelse med brygning af filterkaffe

Filterkaffe brygges ved langsomt at pumpe små mængder vand ned gennem filterholderen. Under brygningen afgiver maskinen en pulserende, summende lyd, som kan tage ca. 5 til 10 minutter, afhængigt af hvor mange kopper du brygger. Dette er helt normalt og er intet at være bekymret over.

Se nedenstående video for at høre, hvilken slags lyd du kan forvente, at din SENSEO® Switch laver, mens du brygger filterkaffe.

Hvis ingen af disse trin løser problemet, skal du kontakte os for at få hjælp.

