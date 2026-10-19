Hvis din SENSEO®-kaffemaskine afgiver mere støj og flere vibrationer end den sædvanlige summelyd under brygningen, kan du se vores løsninger nedenfor.
For alle SENSEO®-maskiner se Afsnit A
For SENSEO® Switch se Afsnit B
For SENSEO® Maestro se Afsnit C
Din SENSEO®-kaffemaskine er ikke placeret på et fladt underlag Placer din maskine på et fladt underlag. Prøv at undgå overflader af rustfrit stål, da disse skaber flere vibrationer og mere støj end andre overflader.
Kalkaflejringer Kalkaflejringer kan medføre, at SENSEO® -kaffemaskinen med tiden at skabe mere lyd og flere vibrationer. Vi anbefaler, at du afkalker din maskine hver 3. måned for at mindske støjen og bevare en god kaffekvalitet. Du kan finde detaljerede instruktioner om afkalkning på vores afkalkningsside eller i din brugervejledning.
Din SENSEO® Switch giver dig mulighed for at skifte mellem kaffepuder og filterkaffe.
Lyde, der opstår i forbindelse med kaffebrygning med kaffepuder Når du bruger kaffepuder, hører du en konstant brummende lyd. Denne brummende lyd kommer fra vandpumpen, der presser vand gennem kaffepuden.
Lyde, der opstår i forbindelse med brygning af filterkaffe Filterkaffe brygges ved langsomt at pumpe små mængder vand ned gennem filterholderen. Under brygningen afgiver maskinen en pulserende, summende lyd, som kan tage ca. 5 til 10 minutter, afhængigt af hvor mange kopper du brygger. Dette er helt normalt og er intet at være bekymret over. Se nedenstående video for at høre, hvilken slags lyd du kan forvente, at din SENSEO® Switch laver, mens du brygger filterkaffe. Hvis ingen af disse trin løser problemet, skal du kontakte os for at få hjælp.
Din SENSEO® Maestro har mulighed for at brygge intens espresso.
Intense Plus-teknologi intense Plus er en ny teknologi til brygning af espresso. Vores innovative bryggeteknologi, der kun er beregnet til brygning af espresso, giver en optimal udtrækning af kaffen for at lave en velsmagende espresso med en fyldig og mørkere creme. En avanceret proces med flere faser, der skaber en anden lyd under brygningen.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:HD6553/20R1, HD6553/80R1, HD6556/21R1. Klik her for at vise flere produktnumre ›