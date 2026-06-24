Philips-support
Min Philips-juicer fungerer ikke
Hvis din Philips-juicer ikke fungerer, kan der være flere grunde til det. Se, hvordan vi kan hjælpe dig.
Hvis din Philips-juicer ikke er sat i stikkontakten, virker den ikke. Kontroller, at den sidder korrekt i stikkontakten.
Hvis låget er monteret forkert, virker juiceren ikke, da sikkerhedsfunktionen ikke aktiveres korrekt. Sørg for, at låget monteres korrekt.
Når låsearmen ikke er på plads eller ikke er lukket korrekt, fungerer juiceren ikke, da sikkerhedsfunktionen ikke aktiveres korrekt. Sørg for, at låsearmen er lukket korrekt.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HR1922/20R1 , HR1856/70R1 , HR1921/20 . Klik her for at vise flere produktnumre ›