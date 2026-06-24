Philips-support Min Philips-juicer fungerer ikke

Hvis din Philips-juicer ikke fungerer, kan der være flere grunde til det. Se, hvordan vi kan hjælpe dig.

Juicerens stik er ikke sat korrekt i stikkontakten Hvis din Philips-juicer ikke er sat i stikkontakten, virker den ikke. Kontroller, at den sidder korrekt i stikkontakten. Låget er ikke monteret korrekt Hvis låget er monteret forkert, virker juiceren ikke, da sikkerhedsfunktionen ikke aktiveres korrekt. Sørg for, at låget monteres korrekt. Låsearmen er ikke lukket korrekt Når låsearmen ikke er på plads eller ikke er lukket korrekt, fungerer juiceren ikke, da sikkerhedsfunktionen ikke aktiveres korrekt. Sørg for, at låsearmen er lukket korrekt.