Der er kaffepulver under Philips-espressomaskinens bryggeenhed

Hvis bryggeenheden og dens dele ikke er smurt godt, kan der komme kaffepulver rundt om bryggeenheden. Hvis det er tilfældet, fald skal du følge vejledning for at smøre delene:

Sluk for espressomaskinen, og vent, indtil maskinen ikke længere laver lyde (i ca. 15-20 sekunder). Lås bryggeenheden op, og træk den ud af maskinen. Skyl den med rent, lunkent vand, og lad den lufttørre. Påfør et tyndt lag fedt på bryggeenhedens stempel. Påfør et tyndt lag fedt omkring akslen i bunden af bryggeenheden. Påfør et tyndt lag fedt på begge sider af skinnerne.

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