Philips-support
Jeg kan ikke tage bryggeenheden ud af Philips-espressomaskinen
Kan du ikke tage bryggeenheden ud af din Philips-espressomaskine? Se vores artikel og video nedenfor for at få årsager og løsninger, der kan hjælpe dig.
Følg nedenstående instruktioner for indstilling af bryggeenhedens tandhjul inde i maskinen til neutral position:
- Luk lågen, og sæt alt tilbage (vandtank/drypbakke/kaffegrumsbeholder).
- Sluk for maskinen ved at trykke på ON/OFF-knappen. Vent, indtil du ikke længere hører flere lyde (dette kan tage op til 15-20 sekunder).
- Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde for maskinen. Grib ikke ind ved at åbne lågen/fjerne drypbakken/vandtanken, før maskinen er klar til brug.
- Åbn lågen, og prøv igen at fjerne bryggeenheden ved at trykke knappen "PUSH" mod højre. Hold den nede, og træk den mod dig.
Hvis din espressomaskine er i afkalkningstilstand, kan bryggeenheden ikke fjernes. Løs problemet ved først at afslutte afkalkningsprocessen og prøve igen.
Hvis dette ikke løser problemet, bedes du kontakte os for at få hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: EP2339/40, EP5547/90, EP5549/70. Klik her for at vise flere produktnumre ›