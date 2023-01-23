Philips-support Jeg kan ikke tage bryggeenheden ud af Philips-espressomaskinen

Kan du ikke tage bryggeenheden ud af din Philips-espressomaskine? Se vores artikel og video nedenfor for at få årsager og løsninger, der kan hjælpe dig.

Bryggeenhedens tandhjul er ikke i neutral position Følg nedenstående instruktioner for indstilling af bryggeenhedens tandhjul inde i maskinen til neutral position: Luk lågen, og sæt alt tilbage (vandtank/drypbakke/kaffegrumsbeholder). Sluk for maskinen ved at trykke på ON/OFF-knappen. Vent, indtil du ikke længere hører flere lyde (dette kan tage op til 15-20 sekunder). Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde for maskinen. Grib ikke ind ved at åbne lågen/fjerne drypbakken/vandtanken, før maskinen er klar til brug. Åbn lågen, og prøv igen at fjerne bryggeenheden ved at trykke knappen "PUSH" mod højre. Hold den nede, og træk den mod dig. Maskinen i afkalkningstilstand Hvis din espressomaskine er i afkalkningstilstand, kan bryggeenheden ikke fjernes. Løs problemet ved først at afslutte afkalkningsprocessen og prøve igen.



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