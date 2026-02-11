Min Philips-epilator oplader ikke

Nogle Philips-epilatorer fungerer kun, når de er tilsluttet en stikkontakt, mens andre er trådløse og skal oplades før brug. Kontrollér emballagen eller brugervejledningen for at se, hvilken type du har.

Ledningsfri epilatorer

Af sikkerhedsmæssige årsager tænder ledningsfri epilatorer ikke, mens de er tilsluttet en stikkontakt. Tag epilatoren ud af stikkontakten, og prøv at tænde den igen.

Epilatorer med ledning

Epilatorer med ledning fungerer kun, når de er sluttet til en stikkontakt. Hvis epilatoren har ledning, skal du slutte epilatoren til en stikkontakt og prøve at tænde den igen.