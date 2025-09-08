Min Philips Lumea blinker ikke

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Hvis Lumea-enheden ikke blinker, kan det skyldes en af følgende årsager:
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Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SC1999/00, BRI924/00, BRI944/00. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Kan jeg bruge Philips Lumea, hvis jeg er gravid eller ammer?
Hvad er forskellene mellem Philips Lumea-tilbehøret?
Er der nogen bivirkninger ved at bruge Philips Lumea?
Vil jeg se hurtigere resultater, hvis jeg bruger Philips Lumea oftere?
Hvordan forbereder jeg mig på en Philips Lumea-behandling?
Er Philips Lumea velegnet til alle hudfarver og farver kropshår?
Hvor ofte skal jeg bruge min Philips Lumea?
Kan Philips Lumea også bruges af mænd?
Hvordan finder jeg den korrekte Philips Lumea-lysstyrke til mig?
Fra hvilket alderstrin kan jeg bruge Philips Lumea?
Hvorfor bliver min Philips Lumea varm under brug?
Er det blinkende lys på min Lumea sikkert for øjnene?
Kan jeg bruge min Philips Lumea i mit bikiniområde?
Hvordan rengør jeg min Philips Lumea?
Hvorfor mangler mit Philips Lumea-tilbehør et glas?
Hvorfor er der en luftboble på glasset på min Philips Lumea?
Hvorfor skal jeg fjerne hår før en Philips Lumea-behandling?
Hvordan opnår jeg de tilsigtede resultater med Philips Lumea?