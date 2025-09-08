Min Philips Lumea blinker ikke

Se tabellerne over hudfarve og hårfarve i brugervejledningen (som også er tilgængelig online) for at finde ud af, om Lumea er velegnet til dig.

Din Lumea forhindrer dig i at blinke, hvis du vil behandle områder på huden, der er for mørke til sikker brug.

Bemærk, at det også kan ske, når du er blevet solbrændt.