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Min Philips Lumea blinker ikke

Hvis Lumea-enheden ikke blinker, kan det skyldes en af følgende årsager:

  • Din hud kan være for mørk
  • Tilbehøret er ikke tilsluttet korrekt
  • Du har ikke korrekt hudkontakt
  • Sensoren er snavset

Læs videre for at få flere oplysninger.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SC1999/00, BRI924/00, BRI944/00. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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