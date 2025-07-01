Philips-support Sådan bruges Sonicare UV-sanitiseren

Følg den trinvise vejledning nedenfor for at finde ud af, hvordan du bruger din Philips Sonicare UV-sanitiser. Sanitiseren fungerer kun med børstehoveder, der klikkes på. Den kan ikke bruges til Sonicare For Kids-børstehoveder. Sørg for, at du fjerner børstehoveddæksel før brug.

1. Sæt sanitiseren i en stikkontakt

2. Når du har børstet tænderne, skal du skylle børstehovedet og ryste evt. overskydende vand fra.

3. Sæt dine fingre i fordybningen på sanitiseren, og åbn lågen.

4. Sæt børstehovedet på en af de to kroge i sanitiseren. Sørg for, at børstehårene vender mod lyspæren.

5. Luk lågen, og tryk på den grønne on/off-knap for at vælge UV-rengøringscyklus. Sanitiseren fungerer kun, hvis lågen er lukket korrekt og stopper, hvis den åbnes.

Sanitiseren kører, når lyset skinner gennem vinduet. Rensercyklussen kører i 10 minutter og slukker automatisk.