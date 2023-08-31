Sådan udskifter du batteriet på din trådløse Philips-støvsuger

Hvis du har en ledningsfri støvsuger i 8000-, 7000- eller 3000-serien (teksten "SpeedPro" eller "SpeedPro Max" er ikke trykt på røret), kan du selv fjerne det genopladelige batteri fra apparatet og købe et nyt på vores websted ved at søge efter XV1797 til 8000- og 7000-serien eller XV1633/01 til 3000-serien i søgevinduet. Det er ikke muligt at købe et batteri online til en ledningsfri støvsuger i 2000-serien. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte os på

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