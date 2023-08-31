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Philips-support

Sådan udskifter du batteriet på din trådløse Philips-støvsuger

Hvis du vil se, hvordan du udskifter batterierne i din ledningsfri Philips-støvsuger, kan du på røret se modelnavnet og læse vores artikel nedenfor.
 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XC3131/01 , XC8043/01R1 , XC5141/01 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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