Sådan udskifter du batteriet på din trådløse Philips-støvsuger
Hvis du vil se, hvordan du udskifter batterierne i din ledningsfri Philips-støvsuger, kan du på røret se modelnavnet og læse vores artikel nedenfor.
Hvis du har en SpeedPro- eller SpeedPro Max-støvsuger (kontroller, om nogen af disse navne er trykt på røret), kan du få udskiftet batteriet på et Philips-servicecenter eller hos vores kundeservice. Hvis du vil have yderligere hjælp, kan du kontakte os på www.philips.com/support.
Hvis du har en ledningsfri støvsuger i 8000-, 7000- eller 3000-serien (teksten "SpeedPro" eller "SpeedPro Max" er ikke trykt på røret), kan du selv fjerne det genopladelige batteri fra apparatet og købe et nyt på vores websted ved at søge efter XV1797 til 8000- og 7000-serien eller XV1633/01 til 3000-serien i søgevinduet. Det er ikke muligt at købe et batteri online til en ledningsfri støvsuger i 2000-serien. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte os på www.philips.com/support.
Før du fjerner batteriet, skal du sørge for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at batteriet er helt afladet. Træf de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du bortskaffer batterier. Følg instruktionerne nedenfor for at fjerne batteriet.
Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køre, indtil motoren stopper.
Tryk på oplåsningsknappen, og træk batteriet ud af apparatet.
Hjalp løsningerne ovenfor? Hvis ikke, og du har brug for yderligere hjælpe, kan du kontakte os på www.philips.com/support.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:XC3131/01 , XC8043/01R1 , XC5141/01 . Klik her for at vise flere produktnumre ›