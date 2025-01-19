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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: FC8242/09R1 , FC6826/01R1 , XC3031/01R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvornår og hvordan skal støvposen på min Philips HomeRun-robot udskiftes?
Hvordan ved jeg, om støvposen i min Philips-støvsuger er fuld?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvordan rengør jeg filtrene på min Philips-støvsuger?