Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?

Oplysninger om model- og serienummer på din Philips-støvsuger findes på en plade. Afhængigt af modellen er typeskiltet placeret:

i bunden,

under støvbeholderen

på bagsiden af den håndholdte enhed eller

bag enhedens vandtank.

Modelnummeret er for det meste placeret i øverste venstre hjørne. Det begynder med to store bogstaver efterfulgt af fire cifre. For eksempel FC9192/xx eller XW9385/xx.Serienummeret er for det meste placeret i nederste højre hjørne. Det består af fire cifre: De første to cifre angiver året, og de to sidste cifre angiver ugenummeret. For eksempel 1850 eller 1734. I nogle tilfælde er S/N trykt foran serienummeret.