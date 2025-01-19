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Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?

Hvis du spekulerer på, hvordan du finder model- og serienummeret på din Philips-støvsuger, kan du finde oplysningerne nedenfor.

Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: FC8242/09R1 , FC6826/01R1 , XC3031/01R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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