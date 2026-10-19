Hvordan laver jeg glutenfri pasta med min Philips Pasta Maker?

Glutenfri pasta kan lettere gå i stykker før tilberedning, da glutenfri mel er med til at gøre pastadejen mindre elastisk.



Gluten er en blanding af proteiner, der findes i hvede og lignende kornsorter. Den gør dejen mere elastisk, fremmer hævekvaliteten og holder formen, så det endelige produkt får en sprødere tekstur.



Når du laver glutenfri pasta, anbefaler vi derfor, at du tilsætter et fortykningsmiddel, der kan fungere som bindemiddel, f.eks. xantangummi, guargummi eller æg. Vær opmærksom på, at melblandinger allerede kan indeholde et bindemiddel, så du ikke behøver at tilføre et ekstra bindemiddel.



Når du bruger glutenfri mel, skal du samtidig bruge mindre vand end anbefalet. Alt efter meltype skal du bruge omkring 10-20 ml mindre til disse opskrifter.