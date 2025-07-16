Sonicare-appen og Sonicare for Kids-appen fås til Android og iOS. Listen nedenfor viser, om appen er tilgængelig i dit land.
Sonicare for Kids-appen fås i Hviderusland. Den er ikke tilgængelig i Grækenland, Kuwait, Portugal, Saudi-Arabien, Serbien, Kasakhstan, Israel, Tyrkiet og de Forenede Arabiske Emirater.
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Nordamerika
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Europa
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Mellemøsten
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Asien Stillehavet
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Afrika
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Canada
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Østrig
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Kuwait
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Australien
|Sydafrika
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USA
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Belgien
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Saudi-Arabien
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Kina
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Mexico
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Bulgarien
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De Forenede Arabiske Emirater
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Japan
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Kroatien
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Malaysia
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Tjekkiet
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New Zealand
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Danmark
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|Singapore
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Estland
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South Korea
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Finland
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|Thailand
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Frankrig
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Tyskland
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Grækenland
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Ungarn
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Irland
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Italy
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Letland
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Litauen
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Luxembourg
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Holland
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Norge
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Polen
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Portugal
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Rumænien
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Rusland
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Serbien
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Slovakiet
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Slovenien
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Spanien
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Sverige
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Schweiz
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Ukraine
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|Storbritannien
|Kasakhstan
|Israel
|Tyrkiet