Sonicare-appen og Sonicare for Kids-appen fås til Android og iOS. Listen nedenfor viser, om appen er tilgængelig i dit land.

Sonicare for Kids-appen fås i Hviderusland. Den er ikke tilgængelig i Grækenland, Kuwait, Portugal, Saudi-Arabien, Serbien, Kasakhstan, Israel, Tyrkiet og de Forenede Arabiske Emirater.