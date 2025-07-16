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    Philips-support

    I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?

    Udgivet den 16. juli 2025

    Sonicare-appen og Sonicare for Kids-appen fås til Android og iOS. Listen nedenfor viser, om appen er tilgængelig i dit land.  

    Sonicare for Kids-appen fås i Hviderusland. Den er ikke tilgængelig i Grækenland, Kuwait, Portugal, Saudi-Arabien, Serbien, Kasakhstan, Israel, Tyrkiet og de Forenede Arabiske Emirater. 

     

    Nordamerika 

    Europa 

    Mellemøsten 

    Asien Stillehavet 

    Afrika

    Canada 

    Østrig 

    Kuwait 

    Australien 

    		Sydafrika

    USA 

    Belgien 

    Saudi-Arabien 

    Kina 

    		 

    Mexico

    Bulgarien 

    De Forenede Arabiske Emirater 

    Japan

    		 

     

    Kroatien 

     

    Malaysia

    		 

     

    Tjekkiet 

     

    New Zealand

    		 

     

    Danmark 

     

    		Singapore 

     

    Estland 

     

    South Korea

    		 

     

    Finland  

     

    		Thailand 

     

    Frankrig 

     

    		 

     

    Tyskland  

     

     

    		 

     

    Grækenland 

     

    		 

     

    Ungarn 

     

     

    		 

     

    Irland 

     

     

    		 

     

    Italy 

     

     

    		 

     

    Letland 

     

     

    		 

     

    Litauen 

     

     

    		 

     

    Luxembourg 

     

     

    		 

     

    Holland 

     

     

    		 

     

    Norge 

     

     

    		 

     

    Polen 

     

     

    		 

     

    Portugal 

     

     

    		 

     

    Rumænien 

     

     

    		 

     

    Rusland 

     

     

    		 

     

    Serbien

     

     

    		 

     

    Slovakiet 

     

     

    		 

     

    Slovenien  

     

     

    		 

     

    Spanien  

     

     

    		 

     

    Sverige 

     

     

    		 

     

    Schweiz 

     

     

    		 

     

    Ukraine 

     

     

    		 
     Storbritannien  
         		 
     Kasakhstan
         		   
     Israel
         		   
     Tyrkiet
         		   

    Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9913/18 , HX3603/01 , HX9913/17 , HX7411/02 , HX7410/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7421/01 , HX7411/01 , HX7420/02 , HX7429/03 , HX9918/89 , CP0552/01 , CP0551/01 , CP0535/01 , HX9992/31 , HX3601/01 , CP0755/01 , CP0557/01 , CP0556/01 , CP0471/01 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9917/88 , HX9992/12 , HX9992/02 , HX9992/44 , HX9992/43 , HX9992/45 , HX9992/11 , HX9944/13 , HX3411/01 , HX9911/09 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX6352/42 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9691/02 , HX6856/29 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9601/03 , HX3412/07 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX6800/44 , HX3412/34 , HX6850/57 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX6830/44 , HX8935/33 , HX6837/24 , HX6851/34 , HX6800/35 , HX6807/35 , HX6807/24 , HX6803/04 , HX6800/63 , HX6800/04 , HX6806/03 , HX6806/04 , HX6857/28 , HX6851/53 , HX6807/28 , HX6807/63 , HX6807/51 , HX6802/04 , CP0754/01 , HX6850/47 , HX6859/29 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX9192/01 , HX9924/43 , HX9924/13 , HX9924/03 , CP0555/01 , HX9351/52 , HX9363/63 , HX9353/56 , HX9351/53 , HX9331/33 , HX9393/93R1 , HX9393/93 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX9331/32 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX6341/02 , HX9312/04 , HX9342/09 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX6511/03 , HX6511/04 , HX9372/04 , HX9142/31 , HX6392/02 , HX6631/41 , HX6231/40 , HX6921/06 , HX6730/33 , HX6732/42 , HX6231/01 , CP0546/01 , HX6512/02 , HX9362/67 , HX9333/07 , CP0472/01 , HX6311/07 , HX6341/07 , CP0467/01 , HX6511/22 , HX9352/04 , CP0541/01 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX9382/04 , HX9342/02 , HX9322/12 , HX9332/04 , HX6711/50 , HX5350/02 , HX6311/02 , HX6732/33 , HX6921/02 , HX6982/03 , HX6381/02 , HX6781/02 , HX6782/02 , HX6731/02 , HX6711/02 , HX6511/50 , HX6942/04 , HX6982/10 , HX6902/02 , HX6932/10 . Klik her for at vise flere produktnumre Klik her for at vise færre produktnumre

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