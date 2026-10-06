Hvad er forskellen mellem Power Flosser-dyserne?

Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
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Dyse-ID
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F1
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F2
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F3
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Dysenavn
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Standard
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Comfort
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Quad Stream
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Fordel
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Giver en enkelt stråle af vand, der fjerner snavs og plak.
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Blød gummidyse for komfort og nem placering hos personer med følsomt tandkød
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Blød gummidyse, der sprøjter vand ind i en krydsformet stråle, der forsigtigt fjerner plak og giver en nem og grundig rengøring.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Klik her for at vise flere produktnumre ›