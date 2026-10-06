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Hvad er forskellen mellem Power Flosser-dyserne?

Afhængigt af din Power Flosser-model leveres din enhed med en eller flere af disse dyser:

Dyse-ID

F1

F2

F3

Dysenavn

Standard

Comfort

Quad Stream

Fordel

Giver en enkelt stråle af vand, der fjerner snavs og plak.

Blød gummidyse for komfort og nem placering hos personer med følsomt tandkød

Blød gummidyse, der sprøjter vand ind i en krydsformet stråle, der forsigtigt fjerner plak og giver en nem og grundig rengøring.


 

Hvad er forskellen mellem Power Flosser-dyserne?

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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