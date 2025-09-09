Din Sonicare-tandbørste måler det tryk, du påfører under børstningen, for at beskytte dit tandkød og dine tænder. Hvis du trykker for hårdt, ændrer håndtaget vibrationen.

Du vil blive advaret, når du påfører for meget tryk. Afhængigt af tandbørstemodellen kan dette være et eller flere af disse signaler:

Lys ved tandbørstens base (kun Prestige 9900, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000, 6000-7000 Series og Advanced Clean)

LED-indikatoren for påmindelse om børstehoved blinker.

En ændring i vibrationerne og dermed børsteintensiteten.

En lyd og/eller en pulserende lyd.

Disse signaler stopper, når trykket reduceres.

Hvis tandbørsten ikke reagerer, når du påfører tryk, skal du kontrollere, om tryksensorfunktionen er aktiveret. Du kan som regel slå denne funktion til/fra ved at placere tandbørsten i opladeren og holde tænd/sluk-knappen nede i op til 7 sekunder. Du bør høre en række bip og se en LED-indikator lyse i bunden af håndtaget.

Se i brugervejledningen for at kontrollere, om din specifikke model er udstyret med en tryksensor, og for at se, hvordan du aktiverer eller deaktiverer den.

Hvis tryksensoren aktiveres, selv når du ikke påfører tryk, skal du prøve at oplade tandbørsten i mindst 10 sekunder.

Hvis et af problemerne fortsætter, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.