Hvordan afkalker jeg min Philips Garment Steamer/All-in-One-løsning?

Nedenstående oplysninger gælder kun for: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000-serien (GC800, GC801, GC810).



Bemærk: Din stofdamper tømmes for kalk ca. en gang om måneden - eller oftere, hvis vandet i dit område er meget hårdt.

Tag stikket ud, og lad apparatet køle af i mindst 1 time. Fjern dækslet mærket "De-Calc". Hold den ind over vasken, fjern gummiproppen og ryst den forsigtigt for at tømme den for vand og kalk. Sæt stopperen og dækslet tilbage. Gentag denne proces en gang om måneden eller mere, hvis det er nødvendigt.

Vigtigt: Undlad at hælde parfumeret vand, eddike, afkalkningsmiddel eller andre kemikalier i stofdamperen.