Hvordan afkalker jeg min Philips Garment Steamer/All-in-One-løsning?

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Læs artiklen nedenfor for at finde din Philips Garment Steamer/All-in-One-løsning, og følg den relevante metode til afkalkning.
Håndholdt damper:
For at finde din Philips håndholdte damper-model og følge den korrekte afkalkningsprocedure nedenfor, kan du se brugervejledningen eller modelnummeret under vandtanken, på bagsiden af håndtaget eller under damphovedet (se billede A og B). Eksempler på modelnumre er: STH7030/10, GC801/10.
Standdamper:
Hvis du vil finde din Philips standdamper-model og følge den korrekte afkalkningsrutine nedenfor, kan du se i brugervejledningen eller se modelnummeret under foden af damperen (se billede C). Eksempler på modelnumre er: STE3170/80, GC482/27.
Med tiden kan dit apparat danne kalk. Jo hårdere vandet i dit område er, jo hurtigere dannes der kalkpartikler, som aflejres. Afkalkning af din Philips Garment Steamer hver 1-2. måned kan forhindre brune pletter, brunt vand og udsivning. Regelmæssig rengøring sikrer effektiv dampfunktion og forlænger apparatets levetid.
Nedenstående oplysninger gælder kun for: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000-serien (GC800, GC801, GC810).
Bemærk: Din stofdamper tømmes for kalk ca. en gang om måneden - eller oftere, hvis vandet i dit område er meget hårdt.
Nedenstående oplysninger gælder kun for: 7000-Serien (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Bemærk: Ved regelmæssig brug skal din stofdamper tømmes for kalk ca. en gang om måneden - eller oftere, hvis vandet i dit område er meget hårdt.
Nedenstående oplysninger gælder kun for: All-in-One 8600-serien (AIS8540) | All-in-One 8000-serien (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618).
På grund af Philips' patenterede motordesign behøver du ikke at afkalke apparatet. Kalkaflejringerne flager automatisk af og opbevares internt i bunden af apparatet. Vi har specifikt designet dette rum til at opbevare kalkaflejringerne, så du ikke behøver at gøre mere.
Du kan dampe så meget, du vil, med almindeligt postevand eller destilleret/demineraliseret vand, hvis du bor i et område med hårdt vand (du kan også bruge 50 % demineraliseret vand blandet med postevand).
Nedenstående oplysninger gælder kun for: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Nedenstående oplysninger gælder kun for: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x og GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), 3000-serien (STE31xx).
Nedenstående oplysninger gælder kun for: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Bemærk: Ved regelmæssig brug skal din stofdamper afkalkes hver 2. uge.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: GC527/20R1 , GC365/80R1 , GC800/80R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
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