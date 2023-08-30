ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Supportwebsted

Philips-support

Hvordan afkalker jeg min Philips Garment Steamer/All-in-One-løsning?

Læs artiklen nedenfor for at finde din Philips Garment Steamer/All-in-One-løsning, og følg den relevante metode til afkalkning.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: GC527/20R1 , GC365/80R1 , GC800/80R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Leder du efter noget andet?

Se alle Philips Support-muligheder

Supportwebsted