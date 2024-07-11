Hvordan opretter og administrerer jeg kort i Philips HomeRun-appen?

Nedenstående oplysninger gælder kun for 7000- og 3000-serien.

Hvis du vil oprette et kort over endnu et gulv, skal stationen placeres der under kortlægningsprocessen. Det er vigtigt, at robotten starter fra og vender tilbage til stationen, når kortlægningsprocessen afsluttes. For at oprette et nyt kort skal du i HomeRun-appen gå til ”Mine kort” i hovedmenuen og klikke på ”Opret kort” eller vælge ”plus”-ikonet i øverste højre hjørne. Følg derefter instruktionerne i appen.



Robotten kan generere et kort over hvert gulv i dit hjem og op til maks. fem kort. Du kan låse op til 3 kort for at forhindre dem i at blive overskrevet:

Gå til My maps (Mine kort) i hovedmenuen.

Vælg blyantikonet i øverste højre hjørne – låseikonerne vises.

Skub låseikonet for de kort, du vil låse (op).

Når kortet over det ekstra gulv er oprettet, kan du bruge robotten, selvom stationen er på et andet gulv. Du skal blot vælge det rigtige kort i appen, så er robotten klar: