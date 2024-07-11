Hvordan opretter og administrerer jeg kort i Philips HomeRun-appen?

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Læs artiklen nedenfor for at finde ud af, hvordan du kan oprette og administrere et kort over dit hjem i Philips HomeRun-appen.
Din Philips HomeRun wet & dry-robot kan generere et kort over hvert gulv i dit hjem og op til maks. fem kort.
Robotten kører gennem rummene, og lasernavigationen scanner hurtigt rummene for at tegne et kort over gulvet. Den registrerer møbler og opretter den mest effektive vej til fremtidige rengøringsopgaver.
Når du har oprettet et kort, kan du konfigurere begrænsede rengøringszoner og angive, hvor robotten må rengøre, og hvor den ikke må.
Før du starter kortlægningen, skal du sørge for at:
Nedenstående oplysninger gælder kun for 7000- og 3000-serien.
Når du opretter et kort til et bestemt gulv, er det vigtigt at placere stationen på det pågældende gulv. Robotten skal være placeret i stationen under kortlægningsprocessen. Hvis du f.eks. vil kortlægge anden etage, skal du sørge for at placere stationen på denne etage under kortlægningsprocessen. Når du bagefter vil rengøre et bestemt gulv, skal du vælge det relevante kort i appen.
For at oprette dit første kort ved hjælp af Philips HomeRun-appen skal du blot trykke på knappen ”Opret kort” på startskærmen umiddelbart efter parring af robotten med appen, eller når der ikke tidligere er blevet oprettet et kort. Når robotten er vendt tilbage til stationen, kan du se dit nye kort i appen. For at oprette flere kort skal du gå til ”Mine kort” i hovedmenuen og klikke på ”Opret kort”.
Vigtigt:
Nedenstående oplysninger gælder kun for 7000- og 3000-serien.
Hvis du vil oprette et kort over endnu et gulv, skal stationen placeres der under kortlægningsprocessen. Det er vigtigt, at robotten starter fra og vender tilbage til stationen, når kortlægningsprocessen afsluttes. For at oprette et nyt kort skal du i HomeRun-appen gå til ”Mine kort” i hovedmenuen og klikke på ”Opret kort” eller vælge ”plus”-ikonet i øverste højre hjørne. Følg derefter instruktionerne i appen.
Robotten kan generere et kort over hvert gulv i dit hjem og op til maks. fem kort. Du kan låse op til 3 kort for at forhindre dem i at blive overskrevet:
Nedenstående oplysninger gælder kun for 7000- og 3000-serien.
Når du har oprettet et eller flere kort, kan du konfigurere begrænsede rengøringszoner i Philips HomeRun-appen:
Nedenstående oplysninger gælder kun for 2000-serien.
For at oprette dit første kort ved hjælp af Philips HomeRun-appen skal du blot trykke på knappen ”Opret kort” på startskærmen umiddelbart efter parring af robotten med appen, eller når der ikke tidligere er oprettet et kort, eller klikke på ”tandhjulsikonet” i øverste højre hjørne, vælge ”Mine kort”, og vælge ”plus”-ikonet i øverste højre hjørne. Følg derefter vejledningen i appen. Når robotten er vendt tilbage til stationen, kan du se dit nye kort i appen. For at oprette flere kort skal du åbne hovedmenuen og klikke på ”Mine kort”.
Vigtigt:
Nedenstående oplysninger gælder kun for 2000-serien.
For at oprette et nyt kort skal du i HomeRun-appen gå til ”Mine kort” i hovedmenuen og klikke på ”Opret kort” eller vælge ”plus”-ikonet i øverste højre hjørne. Følg derefter vejledningen i appen.
Din robot kan generere et kort over hvert gulv i dit hjem og op til maks. fem kort.
Når kortet over det ekstra gulv er oprettet, kan du bruge robotten, selvom stationen er på et andet gulv. Du skal blot vælge det rigtige kort i appen, så er robotten klar:
Når du har oprettet et eller flere kort, kan du konfigurere begrænsede rengøringszoner i Philips HomeRun-appen:
Hvis du vil oprette et kort til et bestemt gulv, er det vigtigt at placere stationen på det gulv, du vil kortlægge. Robotten skal forblive i stationen under kortlægningen. Hvis du ønsker at oprette et kort over anden etage, skal stationen placeres der, mens du kortlægger. Senere kan du vælge det relevante kort i appen i henhold til det gulv, du vil rengøre.
Sådan opretter du et kort
Tryk på on/off-knappen på robotten, eller tryk på startikonet i appen for at oprette et kort, når du har parret din robot med appen.
Hvis du allerede har oprettet et kort, og du gerne vil oprette endnu et:
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XU2000/20, XU2100/20, XU2100/10. Klik her for at vise flere produktnumre ›
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