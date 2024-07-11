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Philips-support

Hvordan opretter og administrerer jeg kort i Philips HomeRun-appen?

Læs artiklen nedenfor for at finde ud af, hvordan du kan oprette og administrere et kort over dit hjem i Philips HomeRun-appen.

Robotter i XU-serien

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XU2000/20, XU2100/20, XU2100/10. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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