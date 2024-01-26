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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCD643/26.
Hvorfor føles mit tilsluttede Philips Avent-babykamera varmt?
Hvor sikre er dataene, der er gemt på mit tilsluttede babykamera?
Hvordan opretter jeg forbindelse til mit tilsluttede Philips Avent-babykamera?
Hvorfor skal jeg have en konto i Philips Avent Baby Monitor+-appen?
Hvordan opretter jeg forbindelse til mit tilsluttede Philips Avent-babykamera?
Hvad skal jeg gøre, før jeg bortskaffer mit tilsluttede babykamera?
Hvordan opretter jeg forbindelse mellem mine enheder og Philips Avent Baby Monitor+-appen?
Hvordan ændrer jeg indstillingerne for lyd- og bevægelsesfølsomhed?
Kan jeg slutte mit babykamera til en forældreenhed på en anden babyalarm?