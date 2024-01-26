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Philips-support

Hvordan opretter jeg forbindelse mellem mine enheder og Philips Avent Baby Monitor+-appen?

Læs følgende retningslinjer for at finde ud af, hvilke enheder der er kompatible med Philips Avent Baby Monitor+-appen.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCD643/26.

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