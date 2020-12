1. Forbered huden, inden du barberer dig

Det er vigtigt, at du rengør huden ordentligt, så du får fjernet de døde hudceller i det øverste hudlag. Brug gerne en eksfolierende skrubbecreme regelmæssigt, som gør, at indgroede hår kommer op til overfladen. Det bedste er at anvende ansigtsskrubbecremen, inden du barberer dig, for at forberede huden og forebygge irritation. Skal du tørbarbere dig, er det vigtigt, at du venter mindst 5 minutter, så huden er helt tør, da fugtig hud modarbejder barbermaskinens bløde bevægelser i ansigtet og kan føre til mere irritation.

2. Fortrim lange eller besværlige hårstrå

Trim skægstrå, som kan være for lange eller for svære at komme til, inden du begynder at barbere dig, f.eks. under kæbebenet og omkring adamsæblet. På den måde minimerer du risikoen for, at du behøver at køre med barbermaskinen flere gange det samme sted.

3. Vådbarbering er mere skånsomt for huden

Barberskum eller barberlotion blødgør skægstråene, hvilket gør det lettere at barbere sig. Du kan også prøve at vådbarbere dig under bruseren, hvor kombinationen af damp og vand gør barberingen mere skånsom mod huden, hvilket forhindrer irritation.

4. Brug den rette teknik, når du barberer dig

Har du en Philips-barbermaskine i 9000-serien med forskellige komfortindstillinger, skal du sørge for, at barbermaskinen er indstillet til ”sensitiv”, da denne indstilling er mere skånsom for huden. Barber med små cirkulerende bevægelser over hele ansigtet. Tryk ikke for hårdt mod huden med barbermaskinen. Trykker du hårdere, stiger friktionen, og friktion skaber mere irritation. Det går ikke hurtigere, fordi du trykker hårdere. Tryk en smule, og følg hårstråenes vækstretning.

5. Barber fra forskellige vinkler

Du får måske problemer med at fange de sidste, vanskelige skægstrå. Tryk en smule, og forsøg at ramme alle skægstråene fra forskellige vinkler. Du kan strække huden og på den måde hjælpe til med at løfte hårstråene op, så det bliver lettere for barbermaskinen at komme til.

6. Efterbehandling

Skyl huden med varmt vand efter barberingen, og klap huden tør (gnub ikke). Smør dig derefter med en fugtighedscreme eller aftershave, men undgå alkoholbaserede produkter, da de kan forårsage irritation.

7. Rengør barbermaskinen regelmæssigt

Glem ikke at rengøre barbermaskinen under og efter barbering for at sikre optimal ydelse og hygiejne. Rengør den med lunkent vand, ryst overflødigt vand ud, og lad den tørre åben. Har du Philips automatiske rengøringsstation SmartClean, stiller du bare barbermaskinen i stationen, så bliver den som ny og klar til næste barbering.

Følger du disse tips, vil du mærke, at huden føles bedre, efter at du har barberet dig, og du undgår at få irriteret hud og udslæt.

Philips nr. 1 til sart hud

Serie 7000 er Philips nr. 1 til sart hud. Beskyttende ringe rundt om skæreelementerne minimerer effektivt friktionen mod huden. Ringene er fremstillet af et patenteret materiale med mikroperler. Teknologien er dermatologisk testet, og det er klinisk bevist, at ringene reducerer hudirritationen ved barbering.