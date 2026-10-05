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Gratis fragt fra 300 DKK
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Til gaming
Med denne skærm får du lynhurtig tilslutning.
Se, hvordan Philips-skærme reducerer energiforbruget og forbedrer materialeeffektiviteten med teknologier som PowerSensor, LightSensor og energieffektivitetsklasse A.
Denne Philips Thunderbolt™ 4-skærm er designet med alt, hvad du skal bruge til eksternt samarbejde.
Innovation i hver pixel
Hvad gør Philips-skærme unikke?
Philips-skærme leverer levende billedkvalitet, smarte funktioner og et stilrent design – perfekt til både arbejde og hjem. Få høj ydeevne, nem betjening og knivskarpe billeder hver dag.
Philips-skærme imødekommer behovene hos nutidens dynamiske og alsidige professionelle med et bredt udvalg af innovative løsninger, der øger produktiviteten, leverer naturtro billeder, forbedrer trivsel og tager hensyn til miljøet.
Philips-skærme til hjemmebrug giver et bredt og alsidigt udvalg af skærme, inspireret af nutidens varierede og dynamiske livsstil.
Evnia er innovativ og nytænkende. Vores inkluderende tilgang er skabt til at forme en moderne atmosfære i gamingverdenen, samtidig med at vi bygger videre på Philips’ erfaring og stærke arv.
Optimeret til SMB. Skabt til succes Hos Philips Monitors forstår vi de unikke behov hos små og mellemstore virksomheder.
TCO Certified Edge
Vælg TCO Certified Philips-skærme for innovation, ydeevne og bæredygtighed. Udviklet til dig, der vægter kvalitet og en lavere miljøpåvirkning.
Philips-skærmen til videokonferencer er en komplet alt-i-en-løsning til videosamtaler. Med indbygget webkamera, mikrofon og højttalere får du alt, hvad du skal bruge til både lyd og billede.
Gør din opsætning enklere, og få mere fra hånden med Philips USB-C-skærme med docking. Med kun ét kabel kan du tilslutte din bærbare computer og samtidig forlænge batteritiden – uden behov for ekstra strømadaptere.
Oplev levende, naturtro farver, perfekt sort og flydende bevægelser med Philips OLED- og QD-OLED-skærme, der er designet til at levere enestående billedkvalitet og en medrivende visuel oplevelse.
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