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Philips-skærme

En naturlig del af din hverdag – både derhjemme og på arbejdet.

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Til gaming

49M2C8900/00

QD OLED-gamingskærm
QD OLED-gamingskærm
Gaming, der bryder grænserne
Til oplevelser

Til oplevelser

Med denne skærm får du lynhurtig tilslutning.

Skærme med lavere miljøpåvirkning | Philips

Skærme med lavere miljøpåvirkning | Philips

Se, hvordan Philips-skærme reducerer energiforbruget og forbedrer materialeeffektiviteten med teknologier som PowerSensor, LightSensor og energieffektivitetsklasse A.

Nytænkning af workflow-produktivitet

Nytænkning af workflow-produktivitet

Denne Philips Thunderbolt™ 4-skærm er designet med alt, hvad du skal bruge til eksternt samarbejde.

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Hvad gør Philips-skærme unikke?

Innovation i hver pixel

Hvad gør Philips-skærme unikke?

Philips-skærme leverer levende billedkvalitet, smarte funktioner og et stilrent design – perfekt til både arbejde og hjem. Få høj ydeevne, nem betjening og knivskarpe billeder hver dag.

Vores mest populære kategorier

Til professionel brug

Philips-skærme imødekommer behovene hos nutidens dynamiske og alsidige professionelle med et bredt udvalg af innovative løsninger, der øger produktiviteten, leverer naturtro billeder, forbedrer trivsel og tager hensyn til miljøet.

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Til professionel brug
Til hjemmebrug

Til hjemmebrug

Philips-skærme til hjemmebrug giver et bredt og alsidigt udvalg af skærme, inspireret af nutidens varierede og dynamiske livsstil.

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Gamingkollektion

Evnia er innovativ og nytænkende. Vores inkluderende tilgang er skabt til at forme en moderne atmosfære i gamingverdenen, samtidig med at vi bygger videre på Philips’ erfaring og stærke arv.

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Gamingkollektion
Hvorfor vælge Philips-skærme til SMB?

Hvorfor vælge Philips-skærme til SMB?

Optimeret til SMB. Skabt til succes Hos Philips Monitors forstår vi de unikke behov hos små og mellemstore virksomheder.

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TCO Certified Edge

TCO Certified Edge

Engageret i miljøet

Vælg TCO Certified Philips-skærme for innovation, ydeevne og bæredygtighed. Udviklet til dig, der vægter kvalitet og en lavere miljøpåvirkning.

Udforsk vores TCO Certified-skærme

Videokonferencer

Philips-skærmen til videokonferencer er en komplet alt-i-en-løsning til videosamtaler. Med indbygget webkamera, mikrofon og højttalere får du alt, hvad du skal bruge til både lyd og billede.

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Videokonferencer
Dockingløsninger

Dockingløsninger

Gør din opsætning enklere, og få mere fra hånden med Philips USB-C-skærme med docking. Med kun ét kabel kan du tilslutte din bærbare computer og samtidig forlænge batteritiden – uden behov for ekstra strømadaptere.

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OLED/QD-OLED

Oplev levende, naturtro farver, perfekt sort og flydende bevægelser med Philips OLED- og QD-OLED-skærme, der er designet til at levere enestående billedkvalitet og en medrivende visuel oplevelse.

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OLED/QD-OLED
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