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Udgået
11498ULRX2
LED-S25 [~P21W]
Antal lyskilder: 2
12 V, kraftigt rød
Stop, tågebaglygter
Mens hovedformålet med udvendig belysning er at hjælpe dig med at se og blive set, er der ingen grund til, at du ikke samtidig ser godt ud. Hvis du ønsker at opgradere din stil, uden at købe en nyere bil, er en udskiftning af den udvendige belysning med LED-lyskilder en smart måde at bruge pengene. Opgrader den udvendige belysning med en mere intens rød til stoplygterne, en pulserende gul til blinklysene og klart hvidt lys til positions- og baklygterne. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så skab et stilmæssigt udtryk med Philips LED-lyskilder til udvendig signalering.
Det er af afgørende betydning for sikkerheden, at du signalerer bilens tilsigtede bevægelse. For at undgå kollisioner et det vigtigt, at andre mennesker ved, hvad du laver. Et tydeligt signallys sikrer, at du bliver set og øger sikkerheden. Uanset om du bakker, holder stille eller standser, så sørger Philips Ultinon LED-signallygter for den ydeevne, du behøver for at give andre trafikanter den afgørende ekstra tid til at reagere på dine bevægelser.
Glødelamper bruger lang tid på at tænde og nå en optimal ydeevne. LED-lygter tænder derimod "med det samme". Forskellen måles i brøkdele af et sekund. Ved hårde opbremsninger betyder brøkdele af et sekund meget. Ved 100 km/t svarer blot fire tiendedele af et sekunds forskel i reaktionstid til 11 meters ekstra reaktionsafstand – det er ca. 2,5 billængders ekstra tænketid. Med Philips LED-stoplygter ved den bagvedkørende bilist med det samme, når du beslutter dig for at bremse.
Anmeldelser
Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.
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