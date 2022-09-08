ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.

Udgået

Ultinon LEDLyskilde til biler

11498ULRX2

Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
Giver en stilfuld kørsel takket være signaleringslys med kraftige farver. Philips Ultinon LED [˜P21W] bremselygter er klare, lyser kraftigt rødt og ser godt ud, så du kan signalere sikkert og stilfuldt.
Se alle fordele

Holdbar LED-kvalitet

Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.

  • LED-S25 [~P21W]

  • Antal lyskilder: 2

  • 12 V, kraftigt rød

  • Stop, tågebaglygter

Opgrader dine lygter, opgrader din stil

Mens hovedformålet med udvendig belysning er at hjælpe dig med at se og blive set, er der ingen grund til, at du ikke samtidig ser godt ud. Hvis du ønsker at opgradere din stil, uden at købe en nyere bil, er en udskiftning af den udvendige belysning med LED-lyskilder en smart måde at bruge pengene. Opgrader den udvendige belysning med en mere intens rød til stoplygterne, en pulserende gul til blinklysene og klart hvidt lys til positions- og baklygterne. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så skab et stilmæssigt udtryk med Philips LED-lyskilder til udvendig signalering.

Tydeligere signaler giver øget sikkerhed

Det er af afgørende betydning for sikkerheden, at du signalerer bilens tilsigtede bevægelse. For at undgå kollisioner et det vigtigt, at andre mennesker ved, hvad du laver. Et tydeligt signallys sikrer, at du bliver set og øger sikkerheden. Uanset om du bakker, holder stille eller standser, så sørger Philips Ultinon LED-signallygter for den ydeevne, du behøver for at give andre trafikanter den afgørende ekstra tid til at reagere på dine bevægelser.

Lygter, der tænder med det samme, gør hurtig opbremsning sikker

Glødelamper bruger lang tid på at tænde og nå en optimal ydeevne. LED-lygter tænder derimod "med det samme". Forskellen måles i brøkdele af et sekund. Ved hårde opbremsninger betyder brøkdele af et sekund meget. Ved 100 km/t svarer blot fire tiendedele af et sekunds forskel i reaktionstid til 11 meters ekstra reaktionsafstand – det er ca. 2,5 billængders ekstra tænketid. Med Philips LED-stoplygter ved den bagvedkørende bilist med det samme, når du beslutter dig for at bremse.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.

  2. .