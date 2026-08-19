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12258LLECOB1
Kør forsigtigt
Træt af at udskifte dine forlygtepærer hele tiden? Med længere levetid for en bilpære er Philips LongLife EcoVision perfekt til bilister, som ønsker at minimere vedligeholdelsen af deres køretøjer.
Pæretype: H1
12 V, 55 W
Lang levetid, mindre udskiftning
Robust pære
Antal pærer: 1
Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys
Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion? Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter, forreste blinklys, blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys
Med Philips LongLife EcoVision behøver bilisterne ikke at skifte en forlygtepære for mindst 100.000 km.
3.8
ud af 5
296
Anmeldelser
Msje
19/08/2026
Danmark
Helt igennem fantastisk
Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys
Fordele
Nem montage og godt lys
Ulemper
Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-08-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-08-19
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2025-03-26