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12498B2
Pæretype: P21W
12 V, 21 W
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Antal pærer: 2
Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.
Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion? Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter, forreste blinklys, blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys
Philips' autoprodukter og -tjenester anses for klassens bedste på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og markedet for reservedele. Vores udstyr, der er fremstillet af produkter af høj kvalitet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder, er designet til at maksimere sikkerheden og komforten for vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at kunne overholde de strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet, du kan stole på.
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