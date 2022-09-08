Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
12636C1
Lyskildetype: HS1
Pakke med 1 stk.
12 V, 35/35 W
Philips Vision Moto-lyskilderne er valget for bilister, der er på udkig efter billige lyskildeløsninger og ikke vil gå på kompromis med sikkerheden. Motorcykellyskilderne giver 30 % bedre udsyn på vejen i forhold til en almindelig lyskilde.
Philips PremiumVision Moto-lyskilder, der giver 30 % bedre udsyn på vejen, er det perfekte valg for motorcyklister, som er på udkig efter lysstyrke og sikkerhed. Den højere lysstyrke gør, at motorcyklisterne kan reagere hurtigere på forhindringer og undgå ulykker.
UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650º C og glas 800º C) kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-kvartsglas generere mere kraftigt lys.
Anmeldelser