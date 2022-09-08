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Udgået

PremiumVision MotoMotorcykellyskilder

12636C1

Føl dig sikker, kør sikkert
Eftersom Vision Moto-lyskilder giver op til 30 % bedre udsyn end en almindelig lyskilde, kan motorcyklister se længere med forbedret lyseffekt til en meget konkurrencedygtig pris. Vælg Vision Moto-lyskilder, hvis du ønsker større sikkerhed!
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Op til 30% bedre udsyn

Føl dig sikker, kør sikkert

  • Lyskildetype: HS1

  • Pakke med 1 stk.

  • 12 V, 35/35 W

Her får du noget for pengene

Her får du noget for pengene

Philips Vision Moto-lyskilderne er valget for bilister, der er på udkig efter billige lyskildeløsninger og ikke vil gå på kompromis med sikkerheden. Motorcykellyskilderne giver 30 % bedre udsyn på vejen i forhold til en almindelig lyskilde.

30% bedre udsyn

30% bedre udsyn

Philips PremiumVision Moto-lyskilder, der giver 30 % bedre udsyn på vejen, er det perfekte valg for motorcyklister, som er på udkig efter lysstyrke og sikkerhed. Den højere lysstyrke gør, at motorcyklisterne kan reagere hurtigere på forhindringer og undgå ulykker.

Philips-motorcykellyskilder er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet

Philips-motorcykellyskilder er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet

UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650º C og glas 800º C) kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-kvartsglas generere mere kraftigt lys.

Tekniske specifikationer

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