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DayLight 9Permanent LED-kørelys

12831WLEDX1

3.9
| (21) Anmeldelser
Godt udsyn giver maksimal sikkerhed
3. generation af Philips DRL, kombinerer overlegen stil og øget synlighed. Med dets fornyede optiske design tilbyder Philips Daylight9 mere fleksible muligheder for montering: en løsning, der får bilen til at skille sig ud fra mængden og er lovlig at bruge på vejene.
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Klart og attraktivt fra alle vinkler

Godt udsyn giver maksimal sikkerhed

  • DayLight 9

  • 12 V

  • 16 W

Montering i flere vinkler giver bred lyseffekt

Montering i flere vinkler giver bred lyseffekt

Montering i flere vinkler giver bred lyseffekt.

Nyt optisk design med 9 LED-punkter

Nyt optisk design med 9 LED-punkter

En nyudviklet objektivoptik giver bedre lysstyrke. Den vinkel, hvormed den lovpligtige lysmængde projiceres på vejen, er øget takket være det nye design.

Kan monteres lovpligtigt på kofangere i en vinkel på op til +/- 40°

Kan monteres lovpligtigt på kofangere i en vinkel på op til +/- 40°

Modulernes monteringsområde er øget til +/- 40° vandret, +/- 2° lodret og +/- 32° diagonalt.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

21

Anmeldelser

2

27/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

A Great Enhancement To My Car

These lights are so easy to install, in all it took me no longer than a couple of hours and I’m 80 years old so not exactly a whiz kid. Everything required is included in the kit, the cables are plenty long enough and most important of all is that the fitting instructions are in big enough print to read. I looked at all available options from £30 to £130 and I am definitely made the right choice wit these.

Fordele

Look good, easy to fit, and great value

Ulemper

Non so far

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

05/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

9 LEDs daylight bright

Except for one ballast in the control box which was defective and needed replacement, LED lights are bright as daytime running lights. Product was discontinued but instead Philips should produce higher than 9 LEDs and ensure quality without defective ballast in the control box of the 12831WLEDX1.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

23/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Looks like factory fitted.

After a lot of planning fitted into grill of pug 206 a treat. Wireing & lights of good quality & instructions fairly clear. Only problem was one light looked dimmer, this was cured by wedging cut off cable tie strips under lamp to tip it up slightly.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

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