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LED-signal- og kabinebelysning

12956X2

12956X2

LUM12956X2

1
| (1) Anmeldelse
Kør med maksimal sikkerhed og elegance
Nogle køretøjer, der er udstyret med et CANbus-styreenhedssystem, kan forårsage instrumentfejl, hvis du monterer LED-pærer. Brug Philips CEA5W-advarselsafbryderen til at fjerne disse fejlsignaler, og brug Philips [~5 W] LED-pærer til signalgivning uden problemer.
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LED-advarselsafbryder

Kør med maksimal sikkerhed og elegance

  • Lyskildetype: CANbus 5W

  • Pakke med 2 stk.

  • 12 V, 5 W

LED-advarselsafbryder

I nogle køretøjer, der er udstyret med et CANbus-kontrolsystem, kan installationen af LED-lyskilder forårsage fejlsignaler på instrumentbrættet. Ved at anvende LED-advarselsafbryderen fra Philips undgår du disse fejlsignaler, som forårsages af CANbus-systemets fejlfinding.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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1.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
3
2

08/04/2016

España

España

No funciona

Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.

Denne anmeldelse blev foretaget for 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

Denne anmeldelse blev foretaget for 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

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