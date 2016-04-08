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12956X2
12956X2
LUM12956X2
Lyskildetype: CANbus 5W
Pakke med 2 stk.
12 V, 5 W
I nogle køretøjer, der er udstyret med et CANbus-kontrolsystem, kan installationen af LED-lyskilder forårsage fejlsignaler på instrumentbrættet. Ved at anvende LED-advarselsafbryderen fra Philips undgår du disse fejlsignaler, som forårsages af CANbus-systemets fejlfinding.
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
lnegrol
08/04/2016
España
No funciona
Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.
Denne anmeldelse blev foretaget for 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores
Denne anmeldelse blev foretaget for 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores