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VisionPluslyskilde til forlygter

12972VPB1

3.8
| (256) Anmeldelser
Føl dig sikker, kør sikkert
Philips VisionPlus-lyskilder til forlygter giver 60 % bedre udsyn, så bilister kan se længere frem og opnå større sikkerhed og komfort. VisionPlus leverer fremragende ydeevne og værdi for pengene og er det rette valg til nutidens kræsne bilister.
Se alle fordele

Op til 60 % bedre udsyn: Hurtigere reaktioner redder liv

Føl dig sikker, kør sikkert

  • Lyskildetype: H7

  • Pakke med 1 stk.

  • 12 V, 55 W

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys

Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner

Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner

Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion? Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter, forreste blinklys, blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordele

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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