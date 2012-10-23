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Udgået

LCD-skærm med LED-baggrundsbelysning

196V3LAB5/00

4.3

| (14) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

Det er en fornøjelse at bruge denne attraktive, slanke skærm. Vigtige funktioner som SmartContrast, der sikrer varme, klare billeder, og stereohøjttalere, som forbedrer din multimedieoplevelse, gør den til et godt valg!

Se alle fordele

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 18,5"/47 cm

Kompakt konstruktion, der passer til enhver livsstil.

Miljøvenligt display uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

Attraktivt, slankt og blankt design

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

14

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

1

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

17/12/2013

España

España

Perfecta relación calidad/precio

Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

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