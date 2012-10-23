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Udgået
Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
Det er en fornøjelse at bruge denne attraktive, slanke skærm. Vigtige funktioner som SmartContrast, der sikrer varme, klare billeder, og stereohøjttalere, som forbedrer din multimedieoplevelse, gør den til et godt valg!
V-line
18,5"/47 cm
Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.
4.3
ud af 5
14
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
cliffy
23/10/2012
United Kingdom
Bekræftet køber
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
cliffy
23/10/2012
United Kingdom
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
jumanpar
17/12/2013
España
Perfecta relación calidad/precio
Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight