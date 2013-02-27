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Udgået

LED-skærm

196V3LAB/00

4.1

| (15) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

Det er en fornøjelse at bruge denne attraktive, slanke skærm. Vigtige funktioner som SmartContrast, der sikrer varme, klare billeder, og stereohøjttalere, som forbedrer din multimedieoplevelse, gør den til et godt valg!

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Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 18,5"/47 cm

Kompakt konstruktion, der passer til enhver livsstil.

SmartContrast på 10000000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

Attraktivt, slankt og blankt design

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

15

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

3

27/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great design & performance in cheap

This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB LED monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB LED monitor

17/11/2018

Deutschland

Deutschland

Klasse Monitor

Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V3LAB LED monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V3LAB LED monitor

11/09/2012

France

France

A good purchase

Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB Moniteur LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB Moniteur LED

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