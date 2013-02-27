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Udgået
Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
Det er en fornøjelse at bruge denne attraktive, slanke skærm. Vigtige funktioner som SmartContrast, der sikrer varme, klare billeder, og stereohøjttalere, som forbedrer din multimedieoplevelse, gør den til et godt valg!
V-line
18,5"/47 cm
Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.
4.1
ud af 5
15
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
MUSU123
27/02/2013
United Kingdom
Great design & performance in cheap
This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB LED monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB LED monitor
Stodo
17/11/2018
Deutschland
Klasse Monitor
Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V3LAB LED monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V3LAB LED monitor
leparadisd
11/09/2012
France
A good purchase
Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB Moniteur LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V3LAB Moniteur LED