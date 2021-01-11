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Udgået

LCD-skærm

203V5LSB26/10

4.5

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Flotte LED-billeder i levende farver

Nyd levende LED-billeder på denne Philips-skærm. Det kompakte design og VESA-beslaget giver dig fleksibilitet på din arbejdsplads. Et rigtig godt valg!

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Flotte LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 20 (19,5"/49,5 cm diag.)

LED-teknologi med levende farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

Miljøvenligt display uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

11/01/2021

Nederland

Nederland

De heer E Jong

Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V

Fordele

breed beeld, goede scherpte

Ulemper

geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 203V5LSB26 LCD-monitor

Dato for brug 2020-01-11

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 203V5LSB26 LCD-monitor

Dato for brug 2020-01-11

15/05/2014

Italia

Italia

Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.

Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 203V5LSB26 Monitor LCD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 203V5LSB26 Monitor LCD

29/07/2019

Portugal

Portugal

Excelente

Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 203V5LSB26 Monitor LCD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 203V5LSB26 Monitor LCD

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