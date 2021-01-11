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Udgået
203V5LSB26/10
Flotte LED-billeder i levende farver
Nyd levende LED-billeder på denne Philips-skærm. Det kompakte design og VESA-beslaget giver dig fleksibilitet på din arbejdsplads. Et rigtig godt valg!
V-line
20 (19,5"/49,5 cm diag.)
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.
4.5
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
E J Jong
11/01/2021
Nederland
De heer E Jong
Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V
Fordele
breed beeld, goede scherpte
Ulemper
geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 203V5LSB26 LCD-monitor
Dato for brug 2020-01-11
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 203V5LSB26 LCD-monitor
Dato for brug 2020-01-11
PaoloIdeo
15/05/2014
Italia
Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.
Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 203V5LSB26 Monitor LCD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 203V5LSB26 Monitor LCD
Fontinha
29/07/2019
Portugal
Excelente
Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 203V5LSB26 Monitor LCD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 203V5LSB26 Monitor LCD