Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
226E9QDSB/00
Levende og skarpe detaljer, design der bryder grænser
Denne stilfulde Brilliance-skærm giver en fantastisk visning, der bryder grænserne. Skærm i bredformat giver dig mulighed for at nyde den samme skarpe og levende billedkvalitet fra enhver vinkel set forfra. Flimmerfri visning reducerer øjentræthed efter lang tids brug.
E Line
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Undersøgelser har vist, at ligesom ultraviolette stråler kan forårsage øjenskader, kan også blå lysstråler med kort bølgelængde fra LED-displays forårsage øjenskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue-tilstanden anvender en smart softwareteknologi til at reducere skadeligt blåt kortbølgelys.
Spil bør ikke være et valg mellem usammenhængende gameplay eller ødelagte billeder. Med den nye Philips-skærm behøver det heller ikke at være sådan. Opnå flydende effektivitet uden artefakter ved stort set alle billedhastigheder med AMD FreeSync™-teknologi, nem og hurtig opdatering og ekstremt hurtige svartider.
En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).
3.4
ud af 5
28
Anmeldelser
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2020-12-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2020-12-19
04/04/2020
United Kingdom
Mr. Jezza
This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2019-04-04
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2019-04-04
TGCNathan
30/01/2019
United Kingdom
Great monitor! Works well!
This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226E9QDSB LCD monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226E9QDSB LCD monitor
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.