ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Primært billede

Udgået

LCD-skærm

226E9QDSB/00

3.4

| (28) Anmeldelser

Levende og skarpe detaljer, design der bryder grænser

Denne stilfulde Brilliance-skærm giver en fantastisk visning, der bryder grænserne. Skærm i bredformat giver dig mulighed for at nyde den samme skarpe og levende billedkvalitet fra enhver vinkel set forfra. Flimmerfri visning reducerer øjentræthed efter lang tids brug.

Se alle fordele

Levende og skarpe detaljer, design der bryder grænser

  • E Line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

LowBlue-tilstand for nem produktivitet, der skåner øjnene

Undersøgelser har vist, at ligesom ultraviolette stråler kan forårsage øjenskader, kan også blå lysstråler med kort bølgelængde fra LED-displays forårsage øjenskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue-tilstanden anvender en smart softwareteknologi til at reducere skadeligt blåt kortbølgelys.

Ubesværet og problemfrit gameplay med AMD FreeSync™-teknologi

Spil bør ikke være et valg mellem usammenhængende gameplay eller ødelagte billeder. Med den nye Philips-skærm behøver det heller ikke at være sådan. Opnå flydende effektivitet uden artefakter ved stort set alle billedhastigheder med AMD FreeSync™-teknologi, nem og hurtig opdatering og ekstremt hurtige svartider.

HDMI-udgang til underholdning i Full HD

En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.4

ud af 5

28

Anmeldelser

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Dato for brug 2020-12-19

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Dato for brug 2020-12-19

04/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Mr. Jezza

This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Dato for brug 2019-04-04

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Dato for brug 2019-04-04

30/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor! Works well!

This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226E9QDSB LCD monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226E9QDSB LCD monitor

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  5. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.