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Udgået

LCD-skærm med LED-baggrundsbelysning

226V4LAB/00

4.1

| (23) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

Nyd levende LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med stereohøjttalere og SmartControl Lite. Et rigtig godt valg!

Se alle fordele

med stereohøjttalere

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 21,5" (54,6 cm)

Pladsbesparende størrelse

16:9 Full HD-skærm giver den bedste TV-oplevelse

Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

Miljøvenligt display uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

23

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Dato for brug 2021-11-02

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Dato for brug 2021-11-02

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

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