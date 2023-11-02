Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
Nyd levende LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med stereohøjttalere og SmartControl Lite. Et rigtig godt valg!
V-line
21,5" (54,6 cm)
Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.
Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.
4.1
ud af 5
23
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Dato for brug 2021-11-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Dato for brug 2021-11-02
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Bekræftet køber
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight