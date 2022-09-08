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Udgået

LCD-skærm

226V6QSB6/00

Flotte LED-billeder i levende farver

Nyd skarpe, levende billeder på denne slanke Philips-skærm. SmartContrast, der sikrer varme, klare billeder, gør den til et godt valg!

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Flotte LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • Full HD (1920 x 1080)

AH-IPS-skærm giver fantastiske billeder med brede betragtningsvinkler

AH-IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med AH-IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

Lavt strømforbrug sparer på elregningerne

Tekniske specifikationer

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