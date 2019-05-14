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Udgået
243V5QSBA/01
Flotte LED-billeder i levende farver
Nyd dynamiske billeder på denne Philips-skærm. Vigtige funktioner som SmartContrast, der sikrer varme, klare billeder, gør den til et godt valg!
V-line
23,6"/59,9 cm
Philips MVA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billede.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Ιάσων
14/05/2019
Ελλάδα
Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.
Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V5QSBA Οθόνη LCD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V5QSBA Οθόνη LCD
Smart-reaktionstiden er den optimale værdi fra enten GtG-tests eller GtG-tests (BW).