ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Energy Label Europe A
    Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Energy Label Europe A
    Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt

Udgået

LCD-skærm med farver i ultrabredde

246E7QDAB/00

4.3

| (26) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

Levende, virkelighedstro farver

Denne fantastiske skærm i bredformat med farver i ultrabredde giver virkelighedstro farver pakket ind i et elegance-inspireret design, så den får et lyst og friskt udseende i ethvert hjem eller på ethvert kontor.

Se alle fordele

i et elegant design

Levende, virkelighedstro farver

  • E Line

  • 24 (visning 23,6"/59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Farver i ultrabredde – en bredere vifte af farver skaber et livfuldt billede

Farver i ultrabredde – en bredere vifte af farver skaber et livfuldt billede

Teknologien til farver i ultrabredde giver et langt større farvespektrum og et mere klart billede. Den bredere farveskala med farver i ultrabredde giver mere naturligt udseende grønne, levende røde og dybere blå farver. Gør medieunderholdning, billeder og selv produktiviteten mere livagtig med levende farver fra teknologien til farver i ultrabredde.

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

26

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

3

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Sehr gut

Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display

Dato for brug 2018-12-09

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display

Dato for brug 2018-12-09

06/02/2018

Deutschland

Deutschland

Schickes Gerät mit guter Bildqualität

Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display

24/11/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Top / Preis Leistung

Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at enheden kan fungere

  2. Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.

  3. Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten

  4. Du kan finde en komplet liste over MHL-aktiverede produkter på www.mhlconsortiun.org

  5. HDMI-kabler varierer afhængigt af område og modeller.

  6. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %

  8. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.