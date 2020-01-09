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Udgået
Levende, virkelighedstro farver
Denne fantastiske skærm i bredformat med farver i ultrabredde giver virkelighedstro farver pakket ind i et elegance-inspireret design, så den får et lyst og friskt udseende i ethvert hjem eller på ethvert kontor.
E Line
24 (visning 23,6"/59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Teknologien til farver i ultrabredde giver et langt større farvespektrum og et mere klart billede. Den bredere farveskala med farver i ultrabredde giver mere naturligt udseende grønne, levende røde og dybere blå farver. Gør medieunderholdning, billeder og selv produktiviteten mere livagtig med levende farver fra teknologien til farver i ultrabredde.
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
4.3
ud af 5
26
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Konne
09/01/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display
Dato for brug 2018-12-09
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display
Dato for brug 2018-12-09
Henor
06/02/2018
Deutschland
Schickes Gerät mit guter Bildqualität
Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display
katze123
24/11/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Top / Preis Leistung
Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display
Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at enheden kan fungere
Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.
Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten
Du kan finde en komplet liste over MHL-aktiverede produkter på www.mhlconsortiun.org
HDMI-kabler varierer afhængigt af område og modeller.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.