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Udgået
Fantastiske farver og stilfuldt design
Philips E-line-skærmen har et elegant design med enestående billedydelse. Full HD-skærmen med tynd ramme og Ultra Wide-Color-teknologi gør grafikken helt virkelighedstro. Nyd enestående billeder i et stilfuldt design.
E Line
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Teknologien til farver i ultrabredde giver et langt større farvespektrum og et mere klart billede. Den bredere farveskala med farver i ultrabredde giver mere naturligt udseende grønne, levende røde og dybere blå farver. Gør medieunderholdning, billeder og selv produktiviteten mere livagtig med levende farver fra teknologien til farver i ultrabredde.
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
4.2
ud af 5
59
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Jordon8636
18/11/2021
United Kingdom
Perfect monitor
Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
edddddd
02/10/2021
United Kingdom
Love it
I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2020-10-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2020-10-02
The Earl
24/02/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent product
This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2020-01-24
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2020-01-24
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.