Mindre øjentræthed med flimmerfri teknologi

På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilker gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.