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Udgået
246E9QSB/01
Fantastiske farver og stilfuldt design
Philips E-line-skærmen har et elegant design med enestående billedydelse. Full HD-skærmen med tynd ramme og Ultra Wide-Color-teknologi gør grafikken helt virkelighedstro. Nyd enestående billeder i et stilfuldt design.
E Line
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilker gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
Anmeldelser
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.